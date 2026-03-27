¿Que tiempo hará en Cataluña esta Semana Santa?: te lo explicamos

Entre el sábado 28 de marzo y el lunes 6 de abril, el tiempo ofrecerá un poco de todo: jornadas de sol primaveral, intervalos nubosos y episodios de lluvia que podrían condicionar algunas procesiones y planes al aire libre. No será una semana completamente pasada por agua, pero tampoco estable, según las previsiones de organismos como la AEMET.

Un arranque con ambiente primaveral… pero inestable

El inicio del periodo, coincidiendo con el fin de semana previo a los días grandes de Semana Santa, estará dominado por un ambiente típicamente primaveral. El sábado 28 y el domingo 29 se esperan temperaturas suaves en la mayor parte de Cataluña, con máximas que podrían superar los 18 o 20 grados en zonas del litoral y prelitoral.

Sin embargo, esta estabilidad será relativa. La presencia de nubosidad variable irá en aumento, especialmente durante las tardes, cuando no se descartan chubascos dispersos en áreas de montaña como el Pirineo o el interior de Girona. Serán lluvias poco persistentes, pero suficientes para recordar que la primavera es una estación de contrastes.

A medida que avance la semana, coincidiendo con los días más señalados de la Semana Santa —de lunes a Jueves Santo—, la atmósfera tenderá a volverse más inestable.

El viento soplará flojo en general, aunque con algunos intervalos moderados en la costa, lo que podría influir en la sensación térmica, especialmente en las primeras horas del día.

La inestabilidad gana terreno en los días centrales

A medida que avance la semana, coincidiendo con los días más señalados de la Semana Santa —de lunes a Jueves Santo—, la atmósfera tenderá a volverse más inestable. La llegada de frentes atlánticos debilitados y aire húmedo favorecerá un aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Durante estos días, los cielos estarán más cubiertos y las lluvias podrían ser más frecuentes, aunque no continuas. Se esperan chubascos intermitentes, más probables en el interior y el norte de Cataluña, mientras que el litoral podría librarse en algunos momentos.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, especialmente las máximas, que podrían situarse entre los 15 y 18 grados en muchas comarcas. Las noches, en cambio, no serán especialmente frías, manteniéndose en valores suaves para la época.

Este escenario meteorológico podría obligar a mirar al cielo con atención en ciudades con gran tradición de procesiones, donde cualquier cambio de última hora puede alterar los actos previstos.

Un posible respiro de cara al fin de semana festivo

De cara al Viernes Santo y el fin de semana posterior, las previsiones apuntan a una posible mejora, aunque con matices. La tendencia indica una estabilización progresiva del tiempo, con apertura de claros y una reducción de las precipitaciones en buena parte del territorio.

No obstante, no se descarta que aún puedan aparecer chubascos residuales, especialmente en zonas de montaña durante las horas centrales del día. La sensación general será más agradable, con temperaturas que podrían recuperarse ligeramente y volver a valores más propios de la primavera.

Este cambio podría favorecer la celebración de actos religiosos y actividades al aire libre, aunque sin garantizar un tiempo completamente estable.

Las temperaturas podrían mantenerse en valores suaves, con un ambiente agradable durante el día y noches frescas pero no frías.

El tramo final: tiempo más estable, pero con incertidumbre

En los últimos días del periodo, ya entrados en abril, la previsión es más incierta, pero apunta hacia una cierta estabilidad. Los modelos meteorológicos sugieren cielos parcialmente despejados y una menor probabilidad de lluvia, aunque con la primavera siempre es difícil hablar de estabilidad total.

Las temperaturas podrían mantenerse en valores suaves, con un ambiente agradable durante el día y noches frescas pero no frías. En definitiva, un tiempo más favorable para disfrutar de los últimos días festivos o del regreso a la rutina.

Primavera en estado puro

La Semana Santa de este año en Cataluña será, en esencia, un reflejo de la primavera: cambiante, imprevisible y con alternancia de sol y lluvia. No se esperan temporales intensos ni episodios extremos, pero sí esa variabilidad que obliga a estar pendiente del pronóstico casi a diario.

Para quienes tengan planes, la recomendación es clara: flexibilidad y un ojo puesto en el cielo. Porque esta Semana Santa, más que nunca, el tiempo será un protagonista silencioso que marcará el ritmo de cada jornada.