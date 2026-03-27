'Cartel sonoro' completa su oferta procesionando por el gozo pascual presumido el Sábado Santo y disfrutado con el colofón de la Resurección
Andrés Cañadas Salguero nos acerca al Cristo de las Almas, José Manuel Aparicio a la Sagrada Mortaja, Enrique Barberá Villar a Santa Marta, Marco Antonio Gómez Moreno a la Piedad y Ángel Heredia Barea a Cristo Resucitado
Jerez - Publicado el - Actualizado
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Alea jacta est. Y, del mismo modo que las cofradías lo tienen todo prácticamente preparado para una nueva Semana Santa, también nosotros completamos este Viernes de Dolores la presentación que cada noche hemos hecho en la antena de COPE Jerez de cada una de las 46 procesiones que nos aguardan. Tienes todos los espacios disponibles aquí.
Con el compañero periodista y hermano de la Hermandad Sacramental de Santiago hacemos la glosa del Santísimo Cristo de las Almas, presente en la jornada del Sábado Santo desde que hace tres años alcanzó la histórica condición de día de aquél día procesiones que fue hasta la primera mitad de los años ochenta del pasado siglo.
La Seráfica Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Mortaja de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Caridad y Nuestra Señora Reina de los Ángeles es glosada por su propio hermano mayor, José Manuel Aparicio. No tre lo pierdas.
Y para la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro, Penas y Lágrimas de María Santísima, Madre de Dios del Patrocinio y Santa Marta, popularmente conocida con el nombre de esta Santa Hospedera, contamos con la colaboración de Enrique Barberá Villar.
Marco Antonio Gómez Moreno glosa a la Pontificia, Real, Venerable y Antigua Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad, Santísimo Cristo del Calvario, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes.
Y el último 'Cartel sonoro' de esta Cuaresma, el que sonará esta noche (23,27 horas en COPE Jerez, 105.8 y 106.7 FM), cuenta con la glosa de Ángel Heredia Barea para la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Luz y San Carlos Acutis. Lo siguiente es que te prepares para disfrutarlas a todas en las calles de Jerez.