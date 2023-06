Vara, sobre la posibilidad de ser senador: “por el momento no me planteo nada”

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, no se plantea por el momento "nada" sobre si continuará o no en política, ante la posibilidad de ser senador autonómico, si finalmente prospera un acuerdo entre Partido Popular y Vox para formar gobierno en Extremadura.



"De momento soy presidente y no me planteo nada", ha indicado a EFE a preguntas sobre algunas informaciones periodísticas que apuntan a que se estaría barajando su designación como senador autonómico.



A través de su cuenta de Twitter, Fernández Vara ha afirmado, tras exponer que los medios de comunicación le están preguntando qué hará en su futuro político, que "la respuesta es muy sencilla: ser presidente y gobernar mientras lo sea", pues "lo contrario sería una irresponsabilidad".



"Voy a trabajar para ganar las elecciones generales tal y como ha ocurrido en las autonómicas y municipales", ha añadido.



Además, fuentes del PSOE extremeño han señalado a EFE que a fecha de hoy el partido no ha adoptado decisiones "absolutamente en nada", ya que la ejecutiva regional las tomará en los próximos días y "hará las propuestas que correspondan".



"En estos momentos no se está barajando ninguna cuestión de este tipo, lo único en lo que está el presidente es en la transición y en lo que pueda pasar por parte del PP y Vox, no en mirarnos a nosotros mismos", han remarcado. EFE