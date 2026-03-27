La plataforma 'Agora Souto' denuncia “graves carencias” en el centro de discapacidad de Ferrol pese al cambio de gestión

Concentración en la tarde de este jueves ante el edificio de la Xunta en Ferrol

Una treintena de personas se ha concentrado en la tarde de este jueves ante el edificio de la Xunta en la plaza de España de Ferrol para exigir mejoras inmediatas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Souto de Leixa, un recurso público cuya gestión lleva quince años en manos privadas y que, según los manifestantes, acumula “problemas estructurales y de personal que vulneran los derechos básicos de los residentes”.

La movilización, convocada por la 'Plataforma en defensa dos dereitos das persoas residentes no Souto de Leixa', ha tenido lugar a las 18.00 horas y ha servido para visibilizar las deficiencias que arrastra el centro a pesar del cambio de adjudicataria ocurrido en mayo de 2025.

Beatriz Sánchez, familiar de uno de los usuarios, ha explicado a los medios que la gestión pública fue privatizada en 2010 con la empresa Samaín-Clece, una decisión que derivó, según ha denunciado, en “una degradación progresiva de la atención” que motivó quejas de familias, entidades y sindicatos.

“El pasado 9 de mayo de 2025, la gestión del centro fue adjudicada a la entidad y Fundaciones Hospitalarias, una decisión que no se entiende sin la movilización y presión social ejercida por la plataforma”, ha señalado Sánchez. No obstante, ha advertido de que, tras un año con la nueva adjudicataria, “son muchas las quejas que siguen sin resolverse” porque los pliegos de licitación, elaborados por la Xunta, “no dejan margen para mejorar la calidad del servicio”.

PLIEGOS QUE NO SE MODIFICAN

La portavoz ha criticado que los pliegos “no cambian en nada” respecto al número de profesionales exigido desde hace 15 años, a pesar del “historial de quejas” y de situaciones que inciden “en la calidad de vida y seguridad de las personas residentes” y en “la calidad y seguridad laboral de los trabajadores”.

“Los derechos de las personas usuarias nunca serán reales mientras la Xunta niegue los recursos necesarios para hacerlos efectivos”, ha subrayado.

Entre los problemas más graves, los manifestantes han señalado las consecuencias de la falta de personal: “agresiones, falta de medios para la prestación de cuidados básicos, dificultades para la prevención y la adecuada intervención sobre problemas de conducta”, además de “grupos sobredimensionados que impiden una atención personalizada y de calidad, y personal insuficiente para el desenvolvimiento de programas educativos o para el acompañamiento en actividades que fomenten la inclusión”.

A ello se suman las deficiencias estructurales. Según ha denunciado la plataforma, el edificio mantiene “filtraciones y goteras abundantes en diferentes pabellones, atascos en los baños debido al mal estado de los tubos, falta de camas articuladas, ausencia de un grúa para acceder al vaso terapéutico y el único ascensor del centro sin funcionamiento”, cuestiones que “son responsabilidades inexcusables de la Xunta de Galicia como titular del centro”, ha añadido Sánchez.

La concentración ha concluido con una batería de reclamaciones, entre las que figuran inversiones para solucionar las necesidades estructurales del edificio, la activación de protocolos ante problemas de conducta, formación del personal y la modificación de las ratios.

Por ello han reclamado garantizar “la calidad y la dignidad de los servicios que se prestan”. Los familiares han advertido de que mantendrán la movilización mientras no se atiendan “medidas que contribuyan de hecho inmediato a una mejora objetiva de las condiciones de vida de las personas residentes”.