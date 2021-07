Vara insiste en la presunción de inocencia para el presidente del CD Badajoz

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este miércoles en apelar a la presunción de inocencia en el caso de la detención del presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, en el marco de una operación policial desplegada en cinco en cinco provincias españolas por un presunto delito de fraude de IVA en la venta de grandes cantidades de combustible.



Preguntado por esta detención y por su apoyo expreso para que el Badajoz hubiese ascendido este año de categoría, Vara ha recordado que la presunción de inocencia es inherente a un estado democrático y ha manifestado su "absoluta confianza en los jueces y en la Justicia".





En ese sentido, ha explicado que estos "investigan en base a información y a denuncias que les llegan y obviamente tienen que actuar en consecuencia, pero yo me quedaría -ha repetido- con el reconocimiento del principio de presunción de inocencia que creo que es fundamental".



A nivel personal, ha reconocido que lamenta que Parra pueda verse en esta situación, porque es alguien que "has visto que ha intentado hacer cosas por el club y por la ciudad".



"Eso -ha añadido- no dejan de ser emociones que se quedan en el terreno de lo personal, no de lo público", donde ha insistido en que confía "mucho" en la presunción de inocencia.