COPE
Podcasts
Badajoz
Badajoz

Estos son los cortes y cambios de tráfico previstos en Badajoz por las obras de El Campillo

Afectarán desde el martes 14 hasta el viernes 17 de octubre

Redacción COPE Badajoz

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

El Ayuntamiento de Badajoz ha informado de varias alteraciones en el tráfico a partir del martes 14 de octubre, con motivo de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en la zona de El Campillo

Durante esa semana permanecerá cortado al tráfico el acceso a la calle Eugenio Hermoso desde su confluencia con Bravo Murillo, debido a los trabajos de adecuación de las calles San Lorenzo y Concepción Arenal.

Además, la calle Bravo Murillo modificará su sentido habitual, al igual que la calle Benegas, que invertirá la dirección del tráfico desde su intersección con Bravo Murillo hacia Concepción Arenal.

El dispositivo se mantendrá activo hasta el viernes 17 de octubre, fecha prevista para la finalización de esta fase de la actuación. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE BADAJOZ

COPE BADAJOZ

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking