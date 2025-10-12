Estos son los cortes y cambios de tráfico previstos en Badajoz por las obras de El Campillo

El Ayuntamiento de Badajoz ha informado de varias alteraciones en el tráfico a partir del martes 14 de octubre, con motivo de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en la zona de El Campillo.

Durante esa semana permanecerá cortado al tráfico el acceso a la calle Eugenio Hermoso desde su confluencia con Bravo Murillo, debido a los trabajos de adecuación de las calles San Lorenzo y Concepción Arenal.

Además, la calle Bravo Murillo modificará su sentido habitual, al igual que la calle Benegas, que invertirá la dirección del tráfico desde su intersección con Bravo Murillo hacia Concepción Arenal.

El dispositivo se mantendrá activo hasta el viernes 17 de octubre, fecha prevista para la finalización de esta fase de la actuación.