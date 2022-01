Roban en la sede de la Asociación Oncológica Extremeña de Zafra

La sede de la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) en Zafra, ubicada en la zona del recinto ferial, sufrió este miércoles un robo y sus autores se llevaron ordenadores y proyectores, entre otro material.



Según ha explicado a Efe la presidenta de Aoex, Isabel Rolán, la Guardia Civil investiga ya el hecho, aunque todo apunta a que los ladrones accedieron por el tejado, rompieron una ventana y posteriormente diversas puertas, para acceder así a las dependencias.



De esta forma se llevaron ordenadores, pantallas, proyectores o material que se vende en los mercadillos, trabajos manuales que realizan los voluntarios, entre otros.



Rolán ha señalado que el hecho no solo supone una pérdida de material de valor, además de los destrozos, sino que con ellos se puede acceder también a información personal de pacientes, así como a servicios sanitarios que se les presta.



Además de la “preocupación” ante todas estas circunstancias, también hay “indignación”, ha comentado, pues el colectivo no entiende que se robe a una asociación “a la que le cuesta tanto hacerse con este material para ayudar a pacientes con cáncer”.



Rolán ha pedido también la colaboración ciudadana por si alguna persona pudiese aportar información sobre este hecho, que espera pueda esclarecer la investigación policial.



La presidenta de Aoex ha afirmado que aún se desconoce la hora del robo, al encontrarse la sede en el recinto ferial. Hasta que unos responsables de la asociación no se dirigieron a recoger distinto material no se dieron cuenta.