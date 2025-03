Quintana defiende que no está imputado en el caso de la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que no está imputado en la investigación judicial que rodea la contratación en la Diputación del Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez.

Por este motivo y tras ser "noticia" durante la pasada semana en medios nacionales o "pseudomedios" dicha imputación, algo que tacha de "incierto", solicitó un certificado al juzgado en el que se le dijera que su nombre "no aparecía en ningún caso". "Así lo ha hecho el juzgado, me lo ha comunicado a mí y se lo ha comunicado a todas las partes", ha aseverado.

A preguntas de los periodistas sobre este requerimiento, José Luis Quintana ha detallado que la semana pasada "no" en los medios regionales, que saben que no está que no está "en ningún caso incluido en ese procedimiento" y "ninguno se hizo eco de algo" que tenían "constancia de que no era posible", sino en medios nacionales, varios de ellos y "pseudomedios", fue "la noticia absoluta de toda la semana" diciendo que él mismo estaba investigado por este asunto.

"Hay aquí una diferencia entre los medios nacionales y los medios que sois regionales, porque los medios que sois regionales sabéis perfectamente que yo no estaba incluido en ese procedimiento", ha continuado, "y, por eso, como estaba en noticia 'prime time' de algunos medios que yo estaba imputado en ese procedimiento o investigado en ese procedimiento, fue mi intención solicitar un certificado al juzgado en el que se me dijera que mi nombre no aparecía en ningún caso".

Al respecto, "así lo ha hecho el juzgado", se lo ha comunicado a él mismo y a todas las partes.