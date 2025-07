“Porta-te bem” triunfadora del Festival Ibérico de Cine

El XXXI Festival Ibérico de Cine de Badajoz coronó a la producción portuguesa "Porta-te bem", dirigida por Joana Alves, como la gran triunfadora de su gala de clausura, celebrada el pasado viernes en la terraza del Teatro López de Ayala. El cortometraje se alzó con dos de los premios más prestigiosos: el Premio Onofre al Mejor Cortometraje y el Premio Alejandro Pachón a la Mejor Música Original. Junto a ella, destacaron otros títulos con palmarés repetido: "Happy Hour" (dirigida por Nico Romero y Álvaro Monje) ganó el Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño, mientras que "El Príncep", de Alex Sardá, obtuvo un notable triplete con el Premio Onofre a la Mejor Dirección, el Premio a la Mejor Interpretación Masculina para Enric Auquer y el Premio AEC a la Mejor Fotografía para Artur-Pol Camprubí

La ceremonia evidenció la rica diversidad de miradas y estilos presentes en el cine ibérico actual. El Premio al Mejor Guion recayó en el portugués Gonçalo Almeida por "Atom & Void", mientras que el Premio del Público Infantil fue para "Lights" de Aitana Cantero y María Isabel Sáiz. Los premios del público territoriales reflejaron esta variedad: "À medida que fomos recuperando a mãe" de Gonçalo Waddington en Badajoz, "Ne me quitte pas" de Karim Hoo Do en Olivenza y "All you need is love" de Dany Ruz en San Vicente de Alcántara. Además, el Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven, otorgado por jóvenes de la Fundación Yuste, y el Premio AISGE a la Mejor Interpretación Femenina para Andrea Álvarez distinguieron a "De Sucre" de Cláudia Cedó.

El prestigio del festival quedó refrendado por la alta calidad del jurado, integrado por figuras destacadas del ámbito cinematográfico y cultural ibérico: la actriz Susi Sánchez, el crítico y fiscal Eduardo Torres-Dulce, la escritora y guionista María Zaragoza, la directora de fotografía Elisa Moreno y el director portugués Rui Pedro Sousa. Su labor evaluadora culminó en una gala que celebró el talento emergente y consolidado de ambos lados de la frontera, consolidando al festival como una cita ineludible para el cortometraje ibérico.