La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis en el caso de la joven localizada sin vida en su domicilio de Badajoz

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las hipótesis tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 30 años en su vivienda, ubicada en el número 54 de la céntrica avenida de Santa Marina de Badajoz. El suceso tuvo lugar este jueves, cuando los bomberos acudieron a sofocar un incendio en la casa.

Según relató a COPE uno de los efectivos del cuerpo, fue durante las labores de extinción y posterior ventilación de las habitaciones cuando encontraron a la joven, María Antonia Sánchez, natural de La Haba. Llevaba dos años residiendo en la capital pacense tras obtener una plaza pública en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

De hecho, en el mismo momento en que se dio la voz de alarma por el incendio, se celebraba un acto institucional en la sede del INSS, lugar de trabajo de la joven. El aviso del fuego lo dio un hombre que paseaba por el paseo fluvial y que, al percatarse del humo, alertó a los servicios de emergencia.

El delegado del Gobierno explicó a COPE que esta misma mañana se le practicará la autopsia al cuerpo de la joven, mientras un equipo especializado de la Policía Nacional desplazado desde Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

No tenemos descartada ninguna hipótesis. Cualquiera es posible hasta que tengamos los resultados de la autopsia y de la investigación policial”

Eso sí, el delegado recalcó que por ahora no constan denuncias previas ni antecedentes relacionados con la fallecida.