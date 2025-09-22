Oliver: “No tenemos ninguna afición de estar donde no se nos quiere”

La esperada entrevista al director deportivo del CD Badajoz, Luís Oliver Sierra, ya es pública. Tras semanas de incertidumbre, el propio club ha difundido en sus redes sociales una pieza en la que se aborda con él la confección de la plantilla, la categoría División de Honor, el desarrollo de la pasada temporada y la posible venta de la entidad, entre otros asuntos.

“2.090.000 euros”

Esa es la cantidad que, según Oliver, se ha invertido en el club desde su llegada a Badajoz en marzo de 2024. La misma cifra que marca para una hipotética venta: “Hace tiempo renunciamos a hacer negocio, a ganar un solo euro. Aquí hay un dinero invertido y, en cuanto alguien sea capaz de ponerlo encima de la mesa para recuperar la inversión, no tenemos ningún problema”.

En este sentido, recordó que no sería la primera vez que ceden la propiedad: “En su día ya vendimos. No tenemos ningún interés en estar donde no se nos quiere y eso lo tenemos claro”.

“Por circunstancias de la vida tuvimos que volver” Luís Oliver Sierra Director deportivo CD Badajoz

Oliver también reconoció la dificultad de asumir este coste en un club que actualmente milita en 3ª RFEF: “Lo primero que hay que hacer es ascender y que alguien considere que el Badajoz puede ser una buena inversión”.

Balance de la temporada 24-25

Respecto a la campaña recién terminada, Oliver hizo una lectura mixta: “Fue un fracaso a nivel deportivo, pero en el resto de áreas resultó muy positiva”. Subrayó además la situación económica: “Este club atraviesa un momento crítico, pero la pasada fue la primera temporada en la que no se engrosó la deuda. Se redujo y seguimos vivos”.

Enfatizó esta idea: “Contra todo pronóstico, este club está mucho más saneado que hace un año y la única gran mancha, pero la única, fue no lograr el ascenso”.

“El Badajoz es perfectamente viable... El club puede hacer frente a todos sus compromisos de pago” Luís Oliver Sierra Director deportivo CD Badajoz

Oliver defendió la estabilidad del proyecto: “Con la reestructuración del trabajo en oficinas, estamos mucho más con los pies en la tierra y tranquilos de que el club puede hacer frente a todos sus compromisos de pago”.

Confianza en Juan Marrero

Pese al inicio irregular en liga, Oliver respaldó al técnico: “Juan es el entrenador más laureado de la categoría, con más ascensos en los últimos años, y estoy convencido de que nos va a dar muchísimo”.

Explicó que su llegada se decidió tras no conseguir el ascenso: “Era el técnico idóneo para devolver al Badajoz a 2ª RFEF. Estamos seguros de ello y los jugadores también”.

Rivales directos

Oliver señaló al Jaraíz como principal competidor: “Para mí, a día de hoy es el más fuerte. Se les ve muy solventes”. También mencionó a Don Benito, Azuaga y Villanovense como rivales a tener en cuenta.

David González Sanz

En paralelo, en las últimas horas se ha viralizado una publicación de David González Sanz, exentrenador del CD Badajoz. En ella compartía una foto en el banquillo acompañada de una frase con evidente carga hacia la actual propiedad: “Cuando creías que lo mejor estaba por venir... recuerdas lo bueno que ya tenías”.

El mensaje ha provocado diversas reacciones entre los seguidores del equipo.