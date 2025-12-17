Córdoba Penitente 25/26 Episodio 02

La Semana Santa de Córdoba calienta motores para su edición de 2025 con importantes novedades que reconfiguran su estructura y sus jornadas. La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha aprobado sus nuevos estatutos después de veinte años y varios intentos fallidos, un cambio normativo que moderniza la institución y establece un marco jurídico adaptado a los nuevos tiempos. Este hito coincide con movimientos significativos en el seno de las cofradías, como la histórica incorporación de la hermandad de Presentación al Pueblo a la nómina del Lunes Santo, proyectos patrimoniales de gran envergadura y la resaca de una coronación canónica que ha unido a la provincia.

Nuevas reglas para las cofradías

Tras una asamblea extraordinaria, los hermanos mayores han dado luz verde a una reforma estatutaria que llevaba dos décadas pendiente. Manuel Bonilla, vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, ha explicado que el éxito de la votación reside en haber creado una comisión más participativa, con "un representante por día". Entre las novedades más destacadas, las hermandades erigidas canónicamente por el obispo entrarán a formar parte de la Agrupación de manera automática, previo informe y sin necesidad de votación en la asamblea. Este cambio podría facilitar la pronta incorporación de la hermandad de la Quinta Angustia.

Sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías

Los nuevos estatutos también regulan el salto de las vísperas a la Semana Santa. Las corporaciones deberán acreditar una trayectoria de, al menos, diez años desde su etapa como agrupación parroquial y contar con un cortejo mínimo de 100 hermanos nazarenos, excluyendo del cómputo a costaleros y músicos. Además, la normativa recoge una directriz ya avanzada por el Cabildo Catedral: "se debe de salir y recoger en su sede canónica", entendida en un concepto amplio que incluye casas de hermandad, prohibiendo el uso de la Catedral como punto de partida o final de la estación de penitencia.

Esta medida afecta directamente a las hermandades de La Piedad (Miércoles Santo) y La Agonía (Martes Santo), que afrontan la "difícil papeleta" de encontrar un templo alternativo antes del 2 de enero, fecha límite para cerrar los horarios. Bonilla ha señalado que la Agrupación les ayudará "en lo que haga falta", aunque la solución depende de las propias cofradías y del Cabildo. Sobre la mesa está la opción de un templo alternativo, una carpa —algo que consideran poco "estético ni ético"— o, en el peor de los casos, no realizar la carrera oficial.

Un Lunes Santo con nuevo rostro

La noticia más esperada por la hermandad de la Presentación al Pueblo de Cañero ya es una realidad: se incorporará a la carrera oficial el próximo Lunes Santo. Su hermano mayor, José Ángel Cervera, ha calificado el proceso como un camino de "cuatro años de sufrimiento y de ilusiones que muchas veces se rompían". Finalmente, "el Señor, que es el que abre las puertas, lo hemos conseguido", ha afirmado emocionado, destacando que el objetivo siempre fue hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral junto a las demás cofradías.

La acogida en la jornada del Lunes Santo ha sido excepcional. "Nos han acogido con los brazos abiertos", ha relatado Cervera, mencionando el cariño recibido por parte de hermandades como La Merced, Estrella o Ánimas. La cofradía saldrá en segundo lugar, tras La Merced, en un horario similar al que tenía en el Sábado de Pasión, con salida prevista sobre las 16:15 horas. El recorrido cambiará en su tramo final para dirigirse hacia el Realejo por San Francisco, buscando calles "recogidas y cofrades" como la del Cristo del Calvario.

Ser cofrade y no ser Mariano es no ser cofrade" José Ángel Cervera Hermano mayor de la Hermandad de la Presentación al Pueblo

El gran proyecto de la hermandad es la futura imagen de su titular mariana, Nuestra Señora Reina del Cielo y Misericordia, que realizará el imaginero Darío Fernández para la Cuaresma de 2027. Cervera ha confesado su "miedo como hermano mayor" ante este reto, ya que no busca una imagen de belleza juvenil, sino el reflejo de una madre de 48 años que sufre ante la condena de su hijo. "Ser cofrade y no ser Mariano es no ser cofrade", ha sentenciado, explicando la necesidad de tener a la Madre. La inspiración vendrá de devociones como Angustias, Dolores o Amargura de Sevilla.

Quiero que pienses en una madre que todo el mundo está diciendo, crucifícalo, crucifícalo, y ella no puede impedirlo" José Ángel Cervera Hermano mayor de la Hermandad de la Presentación al Pueblo

La visión de Cervera para la nueva imagen es clara y cargada de unción. Así se lo transmitió al escultor: "Quiero que pienses en una madre que todo el mundo está diciendo, 'crucifícalo, crucifícalo', y ella no puede impedirlo. Si eso conseguimos llevarlo a una imagen, tendremos unción, tendremos devoción". Este cambio de rumbo estético se suma a otra novedad: la sustitución del acompañamiento musical, que pasará a ser la banda de Cornetas y Tambores de la Elevación, un estilo que ya estaba en el origen de la hermandad.

Devoción y unión en la provincia

La provincia también ha vivido momentos históricos con la coronación canónica de la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Juan García, capitán de la cofradía de Pozoblanco, ha descrito el evento como "lo más grande que puede ocurrir". Celebrada el 7 de diciembre en el santuario de la Jara, la ceremonia ha sido la culminación de un largo proceso que ha servido para sellar la unión entre los dos pueblos. "Se ha olvidado esas rencillas (...) aquí la Virgen de Luna es la madre y patrona de los dos pueblos por igual", ha afirmado García.

Momento de la coronación canónica

El evento, que congregó a miles de fieles en una catedral efímera levantada en pleno campo, ha destacado por su solemnidad y perfecta organización. García ha subrayado el importante respaldo económico de las instituciones y la labor social comprometida, que incluye ayudas a entidades de mayores en Villanueva, a Cáritas en Pozoblanco y a una misión en Picota (Perú). "Hay que tener fe en ella, lo que no se puede perder y venirse abajo en cualquier momento", ha concluido, lanzando un mensaje de fe a los jóvenes.

Mientras tanto, en la capital, la hermandad del Prendimiento también exhibe un crecimiento notable, combinando juventud y madurez. Alejandro de Dios, secretario segundo, ha destacado el "gusto exquisito" de la corporación, cuyo reflejo más reciente son las nuevas bambalinas del paso de palio, un estreno que ha recibido comentarios "totalmente abrumadores". La cofradía, muy ligada al colegio Salesianos, trabaja en el proyecto de su casa de hermandad y fomenta la participación de los jóvenes para asegurar el relevo generacional.

Alejandro de Dios

Finalmente, la música cofrade también tiene su espacio de análisis. Rafael Ávalos ha repasado la evolución del estilo de cornetas y tambores en Córdoba, desde su origen en el siglo XIX hasta la explosión de bandas en los años 80 y 90. Figuras como Blas Martínez Serrano o Antibio Cabal Casares fueron clave en su implantación, mientras que formaciones como Coronación de Espinas, Salud y Caído y Fuensanta han enriquecido el patrimonio musical con composiciones propias que hoy son parte de la banda sonora de la Pasión cordobesa.