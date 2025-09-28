COPE
Badajoz
Badajoz

Muere la niña de 14 años que fue atropellada el viernes en Olivenza

El conductor, que se dio a la fuga sin prestar auxilio, se entregó voluntariamente al día siguiente

Olivenza

Olivenza

Adrián García Durán

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Según avanza Canal Extremadura, la niña de 14 años atropellada el pasado viernes en Olivenza ha acabado perdiendo la vida en el Hospital Universitario de Badajoz, donde permanecía ingresada en estado crítico. El conductor huyó del lugar del accidente sin prestar auxilio para acabar entregándose al día siguiente.

[En ampliación]

