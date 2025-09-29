Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, comparte el dolor por la muerte de su mascota: "He tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida"

Una vez pasado el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Lewis Hamilton ha tenido otro cometido importante en su vida: estar junto a su mascota en los últimos días de su vida.

El piloto británico ha compartido el proceso y el dolor a través de sus redes sociales. Este lunes confirmó la peor de las noticias: el fallecimiento de su perro Roscoe, al que ha dedicado un sentido mensaje, acompañado de algunas fotos igualmente emotivas.

Hamilton reveló que tuvo que tomar "la decisión más difícil" de su vida al despedirse de su compañero tras cuatro días de soporte vital: "Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final".

El piloto destacó la conexión especial que compartió con su mascota, describiéndola como "un alma hermosa, un ángel y un verdadero amigo". Además, reflexionó sobre lo que Roscoe significó en su vida: "Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos".

Aunque Hamilton ya había afrontado la pérdida de otra de sus mascotas, Coco, confesó que esta fue su primera experiencia tomando la decisión de poner a dormir a un perro, un proceso que calificó como "una de las experiencias más dolorosas".

En su mensaje, el piloto también expresó su empatía hacia quienes han pasado por la pérdida de una mascota: "Siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida".

El mensaje obtuvo desde su publicación este lunes un arsenal de muestras de afecto y cariño de todos sus fans alrededor del mundo.