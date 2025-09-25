El MUBA de Badajoz renace con una inversión millonaria

La Diputación de Badajoz ha puesto fecha a uno de los proyectos culturales más anhelados de la capital pacense. Este jueves se presentó oficialmente la rehabilitación integral del edificio del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) en la calle Meléndez Valdés, una actuación que supone una inversión total de 3.514.952,74 euros y que está llamada a culminar la modernización del complejo museístico provincial. La previsión es que las obras den comienzo a principios de 2026, con un plazo de ejecución de 18 meses, cofinanciadas al 60% por la institución provincial y al 40% por el Gobierno de España a través del Programa 2 por ciento Cultural.

La presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha subrayado que esta intervención “culmina la reforma del complejo cultural” y responde a una “reivindicación histórica de la ciudad”. Del Puerto enfatizó que la actuación no solo mejorará la pinacoteca, sino que será un revulsivo para la revitalización del centro urbano, calificándola como una de las “más relevantes de la legislatura” en materia patrimonial. La financiación plurianual (2025-2027) por parte de la Diputación ascenderá a 2.062.183,37 euros, mientras que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana contribuirá con 1.452.769,37 euros. Esta cuantía cubre todos los costes, desde la dirección de obra hasta el control de calidad.

Adecuación y respeto al patrimonio

El proyecto técnico ya está redactado y en proceso de licitación, esperándose su adjudicación antes de que finalice el presente año. Para agilizar los trámites, ya se ha solicitado la licencia urbanística. La presidenta recordó que, si bien el edificio fue adquirido en 1978, las mejoras realizadas desde entonces han sido limitadas, a excepción de una reforma parcial hace una década. La nueva rehabilitación se plantea con un enfoque respetuoso: se conservarán “de manera escrupulosa” las características generales del inmueble, especialmente su fachada, al tiempo que se adaptan sus interiores para optimizar su uso expositivo. Entre las mejoras previstas, destacan la mejora del patio interior con la eliminación de una chimenea y la conversión de los muros de carga en elementos protagonistas del discurso museográfico.

Tras la obra, la distribución de usos del MUBA se reordenará. La planta baja del edificio de Meléndez Valdés se dedicará en exclusiva a las exposiciones temporales, dotando al museo de un espacio más accesible y funcional para el montaje de muestras. Por su parte, la colección permanente mantendrá su ubicación en el edificio contiguo de la calle Francisco Pizarro, consolidando así un complejo cultural integrado y de mayor capacidad.

Patrimonio, funcionalidad y sostenibilidad

El arquitecto director del proyecto, Antonio Álvarez Cienfuegos, desglosó los tres grandes retos que afronta esta rehabilitación. El primero es la recuperación del edificio en sí mismo, situado en el corazón de Badajoz. El segundo consiste en la reestructuración de los usos del inmueble en perfecta coordinación con el conjunto del MUBA. Y el tercero, de crucial importancia contemporánea, es la reducción del consumo energético. Gracias a la renovación del sistema de climatización, se prevé una disminución del 30% en el consumo de energía primaria no renovable, alineando el museo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La intervención también mejorará sustancialmente la funcionalidad del museo. La primera planta albergará un espacio específico para niños, una sala multiusos para actos culturales y una nueva zona expositiva. La última planta se reservará para uso interno, con un notable incremento de la capacidad de almacenaje. Un aspecto clave es que el MUBA permanecerá abierto al público durante las obras, procediéndose al cierre secuencial de las áreas en intervención.

Referente cultural

El MUBA es una institución con una trayectoria sólida. Desde el año 2000, ha recibido a más de 653.668 visitantes, de los cuales 31.359 corresponden solo a los ocho primeros meses de 2024. Esta rehabilitación reforzará su capacidad expositiva y su papel como referente cultural en Extremadura. Raquel del Puerto destacó que la dotación para el MUBA representa el 58% de los fondos del 2% Cultural asignados a la región, dentro de una convocatoria estatal que moviliza más de 80 millones de euros para 93 monumentos.

La presentación de este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de inversión en el patrimonio provincial. Entre 2021 y 2024, se han destinado más de 2 millones de euros al mantenimiento de edificios emblemáticos, como la Residencia Universitaria Hernán Cortés o el Conservatorio Superior. Además, ya se vislumbran en el horizonte nuevas actuaciones, como la instalación de ascensores en la antigua maternidad o mejoras en el Hospital Provincial, confirmando un firme compromiso con la conservación y modernización del patrimonio público de Badajoz.