Monago critica que Extremadura devuelva 53 millones por "ineficiencia" de la Junta

El líder del PP extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "debe estar muy contenta" pues Extremadura ha tenido que devolver 53 millones de euros dirigidos a ayudas a empresarios y autónomos por la "ineficiencia" en la gestión de la Junta, partidas que, entre otros, podrán ir destinadas a comunidades con dinamismo económico como Madrid.



"Irá a autónomos y pymes de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León, Galicia o Andalucía... pues son 53 millones de euros que no ha sido capaz de invertir el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y se lo repartirán las comunidades con dinamismo económico y que generan oportunidades", ha asegurado.



José Antonio Monago ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir los fondos de recuperación gestionados por el Ministerio de Trabajo al considerar que benefician a comunidades como Extremadura.



A este respecto, ha dicho que ya hace un año defendió en el Senado la necesidad de una autoridad independiente para el reparto de los fondos europeos, a través de criterios objetivos, pues de los 140.000 millones de euros que "repartirá Moncloa" una parte es deuda, la cual pagarán las actuales y futuras generaciones, lo que obliga aún más "a la transparencia".



"Cada comunidad es muy libre de hacer lo que considere", pero a Monago le "duele" Extremadura, la cual "debe devolver 53 millones de euros" en el caso de las ayudas a autónomos y pymes.



Muchos gobiernos autonómicos, ha incidido, "deben ver con estupefacción" que Extremadura ha de devolver 53 millones de euros de estos fondos destinados a pymes y autónomos "al no haber sido capaz de gestionarlos".



Esta situación, a su juicio, "no se puede justificar con expresar que los requisitos eran muy restrictivos... pues en ese caso no haber aceptado 106 millones de euros".



Y mientras tanto los extremeños "han comenzado el año siendo más pobres que el ejercicio pasado, donde el nivel de renta ya era de los más bajos de toda España", pues, ha añadido, "la luz sigue disparada" y suben también los precios de otros productos "pese a que el PSOE indicó que resolvería todas estas cuestiones".



"Muchos hogares extremeños lo pasan muy mal y solo reciben malas noticias un día sí y otro también", ha criticado.