Se marchó la UME, así fueron los actos de agradecimiento y homenaje

La Unidad Militar de Emergencias no tuvo nunca que venir a Badajoz a retirar el camalote. Vaya eso por delante. Los millones desstinados durante los últimos años a la retirada de esta plata invasora deberían haber servido para que las empresas contratadas por Confederación Hidrográfica del Guadiana hubieran acabado con el problema. El movimiento de la Junta Socialista pidiendo la intervención de estos superprofesionales preparados para inundaciones, corrimientos de tierra y, sobre todo, incendios, fue la manera de tapar la gestión que de este asunto hicieron los distintos gobiernos centrales desde hace 15 años.

Solicitada la intervención de la UME y, aprobada su intervención por los estamentos políticos, al Teniente General Miguel Alcañiz, experimentado en numerosas misiones internacionales y acostumbrado, por tanto a los designios de los señores de chaqueta y corbata, no le quedó más remedio que aceptar el desafío.

Como decíamos al inicio, la UME tiene múltiples capacidades, entre las que NO se encontraba esta de recoger camalote. Ese es el mensaje principal para aquellos que utilizan despectivamente el "Únicamente han hecho su trabajo": este no era su trabajo. Han sido los valores de disciplina, superación, espíritu de sacrificio y, sobre todo, servicio (no olvidemos que el lema de la UME es "Para Servir") los que hicieron que no solo realizaran el trabajo, si no que aprendieran a realizarlo mejor y de manera más eficiente.

"Cuendo llegamos al brazo Jamaco creí que este era el fin de la UME", dijo en confianza a la Minista Robles el Teniente General Alcañiz. Las dificultades del entorno (aguas sin depurar que llegaron a irritar la piel de algunos soldado y trabajadores), del tiempo (frio que sin ser helador si que se acentuaba con el agua por la cintura) y de la materia en si ("recogíamos 20 toneladas un día y al día siguiente parecía que no habíamos hecho nada", decía Alcañiz) hicieron peligrar la misión. Pero estos bravos guerreros superaron todas esas adverdidades y consiguieron en algunos casos utilizarlas en su beneficio.

No seré yo el que luche con denodado esfuerzo por dedicarle una calle o una estatua a la Unidad Militar de Emergencias. Parece incluso excesivo. Pero creo que el agradecimiento expresado por la ciudadanía en forma de presencia en los actos organizados para ello ha sido correcto y también pienso que de haberlos hecho coincidir con un fin de semana y haberles dado la publicidad apropiada con la antelación necesaria, la afluencia hubiera sido mayor.

Ya lo he escrito, en este medio que la tecnología nos facilita, en más de una ocasión: gracias a la UME, gracias a sus soldados y vaya un agradecimiento particular también: gracias al Teniente General Alcáñiz y a todo su equipo de prensa por ser tan accesibles y cercanos a nuestras inquietudes. Otros servicios y encargados de prensa, civiles y militares deberían tomar nota. Es palpable que el Jefe de la UME además de sus multiples reconocimientos académisco también está en posesión del título de periodismo. Gracias.