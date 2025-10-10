El Huesca busca consolidarse en la zona alta ante un Cádiz en forma

Fin de semana cargado de deporte para la provincia. La jornada llega con protagonismo para la Sociedad Deportiva Huesca, que visita el domingo al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (18:30h), un duelo directo entre dos equipos instalados en la parte alta de la clasificación. El conjunto de Sergi Guilló, que acumula 13 puntos y llega tras una victoria agónica, busca continuidad y una mejor imagen fuera de casa tras los tropiezos en Ceuta y A Coruña.

El técnico azulgrana, que compareció en la previa, insistió en la necesidad de mantener la calma y centrarse “en el trabajo interno, más allá del ruido exterior o del halago”. Guilló subrayó que lo que más le molesta “es la mentira” y aseguró que el equipo “ha hecho una muy buena semana de entrenamientos” y que ve a sus jugadores “con confianza y con ganas de hacer un buen partido”.

Sobre la plantilla, el entrenador destacó la competencia interna, asegurando que “no hay titulares indiscutibles”, aunque hombres como Dani Jiménez, Pulido, Kortajarena o Sielva son piezas imprescindibles en su esquema.

El comentarista Antonio Domingo, técnico con titulación UEFA Pro, valoró el inicio de temporada con un “aprobado raspado”: “Huesca tiene más puntos que juego. Falta un estilo definido y más profundidad ofensiva, pero los resultados acompañan”. El entrenador Sergi Guilló, por su parte, le da un notable a su equipo: “Estamos donde merecemos. Hay muchas cosas que el equipo ha asimilado bien y otras que mejorarán con el tiempo”.

Desde Cádiz, el periodista Rubén López explicó que el equipo de Garitano llega tras su primera derrota de la temporada (1-0 en Las Palmas) y con varias bajas en defensa: Climent y posiblemente Kovácevic, que regresa de la selección sub-21 serbia. Pese a ello, el cuadro gaditano se mantiene tercero con 15 puntos y muestra una gran solidez como local, con tres victorias y un empate en el Nuevo Mirandilla.

Además del duelo del Huesca, el fin de semana ofrece citas de alto interés. El Barbastro recibe este sábado al Torrent (17:00h) en el municipal, un partido clave para los de Dani Martínez tras dos derrotas seguidas. El Club Hielo Jaca, líder de la Liga, afronta su tercer partido consecutivo en casa frente al Club Hielo Madrid, filial del Majadahonda.

Por su parte, el Bada Huesca visita esta tarde Irún para medirse a uno de los “cocos” de la Asobal, con el objetivo de recuperar sensaciones tras un inicio irregular. Y en baloncesto, el Lobe Huesca La Magia debuta en casa ante el San Antonio Ibiza este sábado, buscando un estreno victorioso en el Palacio de los Deportes.