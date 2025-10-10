AGENDA FIN DE SEMANA COFRADE: Procesiones del Rescate y Rosario

Viernes, 10 de octubre

17 a 20 h. Convento Carmelitas Calzadas. Muestra de Arte Colaborativa organizada por la Cofradía de la Humildad con motivo de su centenario. Permanecerá abierta en este horario hasta el 13 de octubre.

21, 21:30, 22, 22:30 y 23 h , Catedral de Granada (Plaza de las Pasiegas): Videomapping con motivo del Centenario de la Fundación de la Cofradía del Rescate.

Sábado, 11 de octubre

17 a 20 h. Convento Carmelitas Calzadas. Muestra de Arte Colaborativa organizada por la Cofradía de la Humildad con motivo de su centenario. Permanecerá abierta en este horario hasta el 13 de octubre.

18 h. Parroquia de Santa María Magdalena. Procesión de traslado de Jesús del Rescate a la Catedral. El itinerario será el siguiente: Puentezuelas, Paz, Alhóndiga, Plaza de la Trinidad, Mesones, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Catedral. El acompañamiento musical estará a cargo de la Agrupación Musical de Jesús del Rescate, que ha invitado a otros artistas de formaciones similares para que participen en la comitiva.

19 h. Parroquia de Santa Escolásticas (Santo Domingo).Comienzo de los cultos de esta jornada de la Archicofradía del Rosario, en los que el Ayuntamiento cumplirá el Voto de Acción de Gracias a la intercesión de la Santísima Virgen del Rosario Coronada, por el fin de la epidemia de peste que asoló Granada en 1679.

Domingo, 12 de octubre

17 a 20 h. Convento Carmelitas Calzadas. Muestra de Arte Colaborativa organizada por la Cofradía de la Humildad con motivo de su centenario. Permanecerá abierta en este horario hasta el 13 de octubre.

12 h. Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo). Función Solemne de la Archicofradía del Rosario y ofrenda con la participación de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, las Escuelas del Ave María y los Reales Tercios de España.

12:30 h. Catedral. Santa Misa presidida por Jesús del Rescate con motivo del Centenario de la Fundación de su cofradía.

18 h. Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo). Procesión de la Virgen del Rosario. Itinerario: Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo, Jesús y María, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Pavaneras, Santa Escolástica, Plaza Mariano Fortuny, Carnicería y Plaza de Santo Domingo. El regreso está previsto a las 21 h. Abrirá el cortejo la Banda de CC y TT de Jesús Despojado y acompañará a la Virgen la Banda y Unidad de Música de Nuestra Señora de los Ángeles.

Lunes, 13 de octubre

17 a 20 h. Convento Carmelitas Calzadas. Muestra de Arte Colaborativa organizada por la Cofradía de la Humildad con motivo de su centenario. Último día de apertura.

10 h. Catedral. Procesión de Jesús del Rescate, con motivo del Centenario de la fundación de su cofradía. Itinerario: Plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Mesones, Reyes Católicos (Ayuntamiento), Plaza Nueva (Iglesia de Santa Ana), Carrera del Darro (Iglesia de San Pedro y San Pablo), Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Diego de Siloé, Cárcel Baja, San Jerónimo, Romanilla, Capuchinas, Plaza de la Trinidad, Buensuceso, Puentezuelas. Parroquia de Santa María Magdalena (15 h.) A su paso por el Ayuntamiento se impondrá en el guion de la cofradía la Granada de Oro de la Ciudad que le ha sido concedida a la corporación con motivo de este Centenario. Participarán la Agrupación Musical de La Paz, abriendo calle, y la del Rescate tras el Señor.

10:30 a 20:30 h. Parroquia de San Gil y Santa Ana. Besamanos a la Virgen de la Esperanza con motivo del 7º Aniversario de su Coronación. Se interrumpirá a las 18 h. para la celebración de la Eucaristía, tras lo cual tomará posesión la nueva Junta de Gobierno que preside el Hermano Mayor, Luis Joaquín Sánchez.