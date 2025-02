El líder de PP en Badajoz reclama a Pedro Sánchez la Autovía A-83 en catalán: "A ver si así nos hace caso"

Parece que en Extremadura estamos condenados a hablar siempre de lo mismo: carreteras que no se hacen, fábricas que no se abren y vías que no se colocan. Pronto será más fácil hacer una lista de lo que sí funciona en la región que de lo que no, porque esta última ya es tan larga que da para un libro. Y hoy, como no podía ser de otra manera, volvemos a hablar de carreteras. En concreto, de la Nacional 435, la vía que une Huelva con Badajoz y que en algunos tramos parece más un campo de batalla que una carretera.

Esta semana hemos sabido que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo se niega a desdoblar la N-435, sino que tampoco tiene intención de adecentarla. Sí, has leído bien: ni un euro para arreglar los baches, mejorar la señalización o evitar que los conductores sientan que están participando en un peligroso rally cada vez que salen de casa, además de esquivar camiones que hacen eterno el viaje. Esta decisión, como era de esperar, ha generado una oleada de indignación en las localidades afectadas. Porque, claro, ¿quién no querría vivir en una región donde las carreteras son un peligro público y las empresas tienen que desviar sus camiones por Portugal para no perder las ruedas?

El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha sido uno de los más críticos con esta situación. Señala que el Grupo Cristian Lay, una de las empresas más importantes de Extremadura que está ubicada en la localidad, mueve 500 camiones diarios por esa carretera. Imagínense el estado de los vehículos después de recorrer una vía que parece más un cráter lunar. Pero no solo las empresas sufren: las familias que usan esta vía para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o simplemente hacer la compra también están pagando las consecuencias.

Y no es el único alcalde que ha levantado la voz como él se han dado cita hoy también han estado las alcaldesas de Fregenal de la Sierra y Fuente de Cantos, Tina Rodríguez y Carmen Pagador, respectivamente; el alcalde de Zahinos, Gregorio Gallego; el de Salvatierra de los Barros, Abel Caro; el primer edil de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. Gragera ha denunciado que las condiciones de la N-435 obligan a muchos pacenses a tomar rutas alternativas por Portugal. Para ir de un punto a otro de España, es más seguro cruzar la frontera y usar las carreteras portuguesas. ¿No parece surrealista?

La próxima semana desde el PP iniciarán una recogida de firmas para exigirle al Gobierno central que se haga cargo del arreglo de la N-435. Y no solo eso: también piden que otras localidades, independientemente de su signo político, se sumen a esta reivindicación. Porque, al fin y al cabo, una carretera en condiciones es algo que beneficia a todos, ¿no?

Pero lo más curioso de todo esto no ha sido la recogida de firmas, sino el momento surrealista que vivimos cuando el presidente del PP en la provincia de Badajoz y alcalde de Valencia del Mombuey , Manuel Naharro, ha decidido hacer su reclamación en... catalán. Sí, en catalán. No en español, no en portugués, ni siquiera en extremeñu (que habría sido más apropiado, todo sea dicho). Naharro, en un intento desesperado por llamar la atención del Gobierno de Sánchez, se lanzó a hablar en el idioma de Yunqueras, Rufián y Puigdemont.

La situación de la N-435 es un reflejo más de la desidia que sufre Extremadura cuando se trata de infraestructuras. Mientras tanto, los políticos locales se las ingenian para llamar la atención del Gobierno central, incluso si eso implica hablar en catalán. Pero, bromas aparte, lo importante aquí es que una carretera en mal estado no es solo un problema de comodidad: es un riesgo para la seguridad de miles de personas y un lastre para el desarrollo económico de esta región.