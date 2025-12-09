DIRECTO: Gala de entrega de la XL edición los Premios Andalucía de Periodismo 2025

El periodista Carlos Herrera ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional 2025. El jurado de la XL edición de estos premios ha tomado la decisión por unanimidad, reconociendo una carrera en la que ha trabajado en los grandes medios españoles y ha abarcado todas las disciplinas del periodismo.

Una carrera de éxito en radio y televisión

Desde 2015, Carlos Herrera dirige y presenta Herrera en COPE, el programa matinal que reúne cada día a casi tres millones de oyentes, a los que el comunicador gusta denominar 'fósforos'. Su programa, emitido desde Sevilla, es desde hace varios años líder de su franja horaria en Andalucía.

Previamente, el periodista almeriense trasladó su fórmula radiofónica a Onda Cero (2004-2015) y dirigió programas en Canal Sur Radio, la Cadena Ser, Radio Nacional de España, Radio Popular y Radio Miramar de Barcelona. Sus inicios en las ondas tuvieron lugar en Radio Sevilla y Radio Mataró.

Su debut en televisión se produjo en 1985, cuando presentó el Telediario de TVE. Posteriormente, condujo programas musicales como 'Sábado noche' y, ya en Canal Sur, 'Las coplas', además del espacio de entrevistas 'Primero izquierda', donde conversó con figuras de talla mundial como Margaret Thatcher, Catherine Deneuve o Diana Ross.

El atentado de ETA que marcó su vida

La trayectoria de Herrera también está marcada por el atentado que sufrió el 27 de marzo de 2000. Durante su etapa en Radio Nacional de España, recibió un paquete bomba camuflado como una falsa caja de puros que, afortunadamente, no explotó. Este suceso, reivindicado por ETA, le llevó a trasladarse a Estados Unidos para proteger a su familia, una decisión que le salvaría la vida de un segundo intento de asesinato.

Reconocimientos y otras facetas

Licenciado en Medicina, aunque nunca ha ejercido, Herrera ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos se cuentan seis Premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Mariano de Cavia, el Joaquín Romero Murube y el Micrófono de Oro. Además, es Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea (2021), ha recibido la Medalla de Andalucía y ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla y del Carnaval de Cádiz.

Además de su labor en la radio, colabora habitualmente en medios escritos y firma cada viernes una columna en el diario ABC bajo el epígrafe 'El burladero'. Su faceta como autor incluye varios libros sobre gastronomía, como 'La cocina de Carlos Herrera', y otros que recogen las vivencias de sus oyentes, los fósforos.

En las demás categorías, los premios han recaído en Jesús Bayort (Prensa Escrita), el pódcast 'Parot, el hombre sin alma' (Radio), el programa 'Andalucía Directo' (Televisión) y Alejandro Cámara (Fotoperiodismo). Completan el palmarés Daniel Pérez García-Santos (Proyección Internacional) y Canal Sur (Infografía).

El Premio a la Trayectoria Profesional ha sido concedido anteriormente a periodistas como María Teresa Campos o Paco Lobatón. La entrega de los galardones se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre en el Palacio de San Telmo, en un acto presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.