La indignación de un español que no puede votar

Juan Andrés Calderón es un sacerdote de la Archidiócesis de Badajoz que hace seis años se marchó como Párroco a Leymebamba, un pequeño distrito de la provincia de Chachapoyas en el Amazonas Peruano. Juan Andrés, el Padre Andresito, como le conocen sus feligreses, es afable, implicado en la vida local, muy cercano a las familias y, sobre todo, muy emprendedor. Tiene que serlo en una parroquia que alberga varias comunidades muy deprimidas en las que viven más de 3000 personas. El Padre Andresito debe desplazarse de una a otra para las celebraciones y visitar varias en un día.

Pero Juan Andrés no olvida su Campillo natal. Curiosamente, Campillo de Llerena, la localidad donde nació, tiene alrededor de la mitad de habitantes que Leymebamba, aunque las condiciones en las que viven los campillejos nada tiene que ver con las que soportan sus feligreses. Tampoco olvida España y, gracias a internet se mantiene al día de la actualidad social y política. Además Juan Andrés participa todos los viernes en el programa de la Cadena COPE en Badajoz, El Espejo de la Iglesia Diocesana, contando los detalles de la vida en la parroquia chachapoyana.

Juan Andrés solo ha podido votar en una ocasión a lo largo de los seis años que lleva siendo el Parroco de Leymebamba. Unas veces los papeles le llegaban una vez pasadas las elecciones, otras el voto llegaba devuelto. Y es que por Leymebamba el cartero pasa... cuando puede. Así que el Padre Andresito decidió dejar atras a los suyos y recorrer esta semana anterior a las elecciones los más de mil kilómetros que lo separan de la capital de Perú, Lima, para votar en las dependencias consulares.

Cuando entró en la embajada a Juan Andrés le pareció que todo iba bien. las urnas estaban a la vista e incluso había cabinas con cortinillas como las de cualquier colegio en territorio peninsular del Reino de España (y también en Canarias, Baleares y otros territorios). Preguntó en un mostrador "oiga, por favor, ¿aquí como se vota?" y le señalaron otro mostrador donde el Padre Andresito tuvo que esperar un buen rato.

Al final, uno de los funcionarios consulares se disculpó. "Aquí no tenemos las papeletas. Las tiene que traer usted". Juan Andrés no daba crédito. Aquí te ofrecemos un extracto de la conversación que hemos mantenido con él. Como señalaba al final de la conversación: "Los que vivimos en estos territorios tan alejados, cuando queremos votar no nos queda otra: AJO Y AGUA"