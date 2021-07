Guadalupe Sabio recibe el Premio a la Investigación Biomédica

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, entregó anoche el V Premio a las Ciencias y la Ingeniería de la Fundación Banco Sabadell a Ana Tajadura-Jiménez y el XVI Premio a la Investigación Biomédica a la extremeña Guadalupe Sabio.



El acto de entrega, que ha tenido lugar en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha puesto en valor las líneas de investigación de las premiadas y el compromiso de la Fundación Banco Sabadell por promover la investigación y el conocimiento en estos campos.



En el Premio a la Investigación Biomédica, dotado con 50.000 euros, el jurado, presidido por Oscar Marín, ha reconocido a Guadalupe Sabio Buzo, investigadora en el CNIC y doctora por la Universidad de Extremadura, en colaboración con el British Medical Research Council en Dundee (Escocia), por su investigación sobre la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas.



Los estudios de esta miembro del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) analizan factores que aparecen en las personas obesas como la alteración de la grasa, la desregulación de los relojes internos y el estrés celular, que podrían ser los causantes de la aparición de estas enfermedades.



Las investigaciones de Sabio han demostrado que la mayor predisposición a desarrollar cáncer en hombres que en mujeres podría ser debida a diferencias en la función endocrina de su grasa.



Durante el acto de entrega del premio también se ha destacado que el grupo de investigación de Sabio está implicado en numerosas actividades para fomentar la ciencia entre los más pequeños y especialmente en motivar a las niñas, participando y organizando numerosos eventos divulgativos, charlas en colegios y varias ferias científicas.



El Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería, organizado en colaboración con el BIST (Barcelona Institute of Science and Technology), también dotado con 50.000 euros, celebra este año su quinta edición.



El jurado del premio, presidido por el exconseller Andreu Mas-Colell, ha reconocido a Ana Tajadura-Jiménez, investigadora de la UC3M y doctora en Acústica Aplicada por la Chalmers University of Technology en Suecia, por su investigación en el diseño de tecnología sensorial para cambiar en tiempo real la percepción que las personas tienen de su propio cuerpo, creando Experiencias de Transformación del Cuerpo.



Ana Tajadura-Jiménez es profesora de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid y de la University College London Interaction Centre.



La investigación multidisciplinar Tajadura-Jiménez aúna los campos de la ingeniería y la acústica aplicada, interacción persona-ordenador (HCI) y neurociencia cognitiva.



Durante su carrera investigadora ha dirigido equipos y proyectos multidisciplinares e internacionales, centrados en avanzar la investigación sobre la percepción corporal a través de la tecnología y en el diseño de interfaces centradas en el cuerpo para apoyar las necesidades de las personas.



Sus investigaciones le llevaron a recibir también el Premio de Excelencia del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid en 2019.