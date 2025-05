Guadajira, el pueblo sin agua (potable)

Badajoz - Publicado el 19 may 2025, 18:34 - Actualizado 19 may 2025, 19:23

Casi dos años sin agua potable corriente. Condenados a la sed... a la ausencia de agua! Hablamos de Guadajira, la localidad donde el grifo tiene agua si, pero no se puede consumir por los nitratos detectados. No son los únicos problemas con el abastecimiento del agua puesto que estos se remontan muchos años atrás. Nadie ha hecho nada para solucionarlos. Se creía que la conexión desde el pantano de Villar del Rey los solucionaría pero, a pesar de las eternas promesas, los sueños se fueron evaporando para los más de 500 vecinos que malviven entre garrafas, facturas disparadas y una pregunta sin respuesta: quién castiga a Guadajira a beber de la desesperanza?

Con la llegada de la nueva corporación llegó el estudio que los condenaba a comprar más garrafas y a convivir con un agua corriente que no podía consumir. Así que el nuevo alcalde, Sergio Fernández se marchó no hace mucho a Mérida, a pedir explicaciones a la Junta.

"Me contestó el director general, Víctor del Moral, pero me dijo que en la Junta anterior no había ni un euro dedicado a la conducción de agua en Guadajira. Le trasladé la gravedad del asunto y me dijo que se pondían en marcha en ese momento. Ahora ya está lista la licitación. Yo tengo esperanzas de que en poco tiempo volvamos a la normalidad".

Mientras el pueblo espera la llegada del agua potable este domingo se reunieron entorno a un acto muy especial. El párroco de la localidad, don José Moreno, los invitó a acudir al mirador cercano para realizar un "Via Creationis", una nueva oración originada a la luz de la encíclica del Papa Francisco "Laudato Si'" para celebrar y contemplar la Creación. Al igual que el Vía Crucis lo componen estaciones... siete, que corresponden a los famosos “siete días” del Génesis, siete regalos que Dios considera “buenos”: la luz, el cielo, la tierra y el mar, los cuerpos celestes, las criaturas del agua y del aire, las criaturas terrestres y por último una compilación de todo lo creado.

Al rezo del "Via Creacitionis" acudieron fieles de toda la Archidiócesis convocados por la Delegación de Ecología Integral, para dar comienzo así a la "Semana Laudato Si" con motivo del décimo aniversario de la publicación de la encíclica.