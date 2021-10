García Bernal: “con la nueva PAC la renta de los profesionales va a salir ganando”

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha destacado este jueves que la nueva Política Agraria Común (PAC) "supone un espaldarazo" a las demandas del campo extremeño y con la que los profesionales del campo "van a salir ganando".



García Bernal ha comparecido esta tarde para informar de la reunión de la Conferencia Sectorial sobre la PAC, en la que se está ultimando ya el Plan Estratégico Nacional para la reforma que deberá entregar en vigor a partir de 2023, aunque ha reconocido "que aún queda flecos muy técnicos".



En su opinión, la nueva PAC es un acuerdo beneficioso para los trabajadores y trabajadoras del campo extremeño, ya que, a su juicio, asegura una política agraria común más ambiciosa que también se preocupa por el clima y el medio ambiente "·y en ese marco, Extremadura gana".



En el mes de noviembre el Ministerio de Agricultura deberá someter a información pública ese plan estratégico para ser sometido a evaluación ambiental, que es uno de los requisitos que marca la Comisión Europea.



Para la consejera, este plan, a expensas de que lo presente el Ministerio y de que la Comisión Europea de su visto bueno "porque es la que tiene la última palabra" supone "un espaldarazo para el campo extremeño".



"Tras unas negociaciones duras y difíciles la renta de los profesionales del campo va a salir ganando", ha remarcado la consejera que ha recalcado que todos los trabajos del gobierno regional se han orientado a conseguir una PAC justa, que asegure la renta de los profesionales del campo.



A su juicio, pese a las "voces discordantes" la próxima PAC será mejor para Extremadura y adaptada al siglo XXI.



García Bernal ha recordado la importancia de los trabajos sobre los ecoesquemas, ayudas que se incluyen en la PAC con un mayor nivel de exigencia, que se han conseguido flexibilizar y adaptarlos a los agricultores y ganaderos extremeños.



Según ha detallado, un agricultor o ganadero podrá acogerse de manera voluntaria hasta siete ecoesquemas, y ha puesto como ejemplo que en materia de pastos se podrá acoger al ecoesquema de pastoreo extensivo, que supone 120 días al año pastando o dejar de segar un 7 por ciento de su explotación "para tener biodiversidad".



En el caso de los cultivos herbáceos se podrán acoger a rotación de los cultivos, cuyo número estará en función de las hectáreas, pero también podrá optar a la siembra directa o superficie no productiva.



García Bernal ha insistido en que solo con que un agricultor o ganadero se acoja a uno de estos siete ecoesquemas cobrará toda la subvención por hectárea, lo que pone de manifiesto que el Ministerio "ha sido sensible a las propuestas de Extremadura en este ámbito".



También ha señalado que en este borrador del plan estratégico Extremadura mantendrá la regionalización (aunque en lugar de una tendrá dos), pero no bajarán las ayudas, y que en el resto de aspectos "vamos ganando".



Ha insistido en que entre un 75 y 80 por ciento de los 47.000 perceptores de la PAC van a cobrar más a partir de la solicitud única de 2023 y que se mantiene la regionalización de La Vera por sus pecualiaridades con el tabaco.



También ha destacado la regionalización del regadío que fusiona las comarcas de Trujillo, Miajadas, Don Benito y las Vegas Bajas, conservando el importe de la más alta, la de Don Benito.



García Bernal ha explicado que también beneficia a Extremadura que cultivos tan importantes como el arroz o el tomate tengan un incremento en las ayudas del 20 y 54 por ciento respectivamente, así como en la carne de ovino o el pago redistributivo.



Otra de las cuestiones atendida es que se duplica el importe del pago complementario para jóvenes agricultores y mujeres, ya que Extremadura es la región que más jóvenes está incorporando porcentualmente.