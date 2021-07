La Federación Autismo Extremadura lamenta la muerte de Isaac

La Federación Autismo Extremadura lamenta en un comunicado la muerte de Isaac, el joven rapero de 18 años con síndrome de Asperger que fue asesinado a puñaladas por la espalda cuando caminaba por un túnel de la calle Comercio de Madrid.

"Queremos mostrar nuestra indignación por el lamentable hecho que pone en evidencia que, en la sociedad del siglo XXI, se sigan cometiendo atrocidades como la muerte de este chico", resalta el comunicado.

La Federación muestra también su "total apoyo a la familia y denunciar ante las autoridades que se siguen cometiendo actos bárbaros contra las personas con autismo, como en este caso, que ha acabado con la muerte".

"El acoso al que se somete a estas personas es algo que hay que erradicar , empezando a concienciar a la sociedad desde la escuela y las familias", afirma el comunicado que sigue diciendo que "las personas con autismo tienen derecho a ser tratadas como personas con todos sus derechos y desde la Administración se deben promover campañas de concienciación, que acaben con esta lacra que tanto dolor causa en el colectivo".

Por todo ello, el colecttivo exige "que desde las altas instancias de nuestro país se ponga freno y, de verdad, se trabaje para que nuestras exigencias sean una realidad".

El Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid no descarta ninguna hipótesis sobre este crimen. La Policía no cree que haya sido un robo, ya que la víctima apenas llevaba dinero y tenía su cartera encima. Ahora está investigando si tenía problemas con algún grupo o banda, algo que desconocía su familia, que lo descartan porque han señalado a los medios de comunicación que Isaac "era una persona muy buena y no se metía con nadie".

No obstante, los agentes especializados están hablando ya con su entorno más cercano por si tenía algún problema o deuda con alguna o algunas personas. O simplemente, como piensan algunos amigos, un grupo le tenía manía porque padecía síndrome de Aspergen leve, aunque no padecía ningún tipo de esquizofrenia, aclara la familia, que vive en la calle Villa del Prado.

La Policía está analizando también las cámaras del túnel y aledañas para ver si captaron el momento de la agresión mortal.