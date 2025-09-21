Fallece en Badajoz el sacerdote Pedro Losada

Toda la archidiócesis está de luto por fallecimiento este domingo, 21 de septiembre, a los 89 años del sacerdote Pedro Losada Domínguez, una figura clave en la vida religiosa de la capital pacense.

Muy devoto de la Santísima Virgen de la Soledad Coronada, Patrona de Badajoz,

cursó estudios en el Seminario Diocesano, se licenció en Filosofía Pura en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Roma y culminó Filosofía y Letras en la Complutense de Madrid.

Ordenado sacerdote en 1963, su labor estuvo ligada a la Catedral de Badajoz. Fue Sacristán Mayor (1963), Beneficiado Maestro de Ceremonias (1967) y, desde 1987, canónigo. Su labor trascendió la Catedral. Fue Consiliario Diocesano de la JIC, capellán de las Clarisas Descalzas e impartió clases de Religión.

Pero el pilar fundamental de su trabajo pastoral fue su dedicación a las misiones. En 1984 fue nombrado Director Diocesano de las Obras Misionales Pontificias y Delegado de Misiones, cargo que ejerció durante 21 años, siendo el alma de la cooperación misionera.

a capilla ardiente se encuentra en el Tanatorio Puente Real y el funeral se celebrará este lunes, 22 de septiembre, a las 16.00 horas, en la Catedral de Badajoz.