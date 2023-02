Extremadura busca en Bruselas apoyo para formación en 30.000 empleos "verdes"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió hoy a la Comisión Europea apoyo para formar a entre 20.000 y 30.000 trabajadores en tecnologías verdes en el marco de la transición energética, que cambiará radicalmente la "foto" de la región en 2030 si se aprovechan las oportunidades.



"Vamos a necesitar entre 20.000 y 30.000 personas en los próximos años, de aquí al año 2030 en empleos del sector industrial verde. Hay que invertir mucho en una formación muy específica y tenemos fondos europeos para poderlo hacer", declaró a la prensa Fernández Vara tras reunirse en Bruselas con el vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans.



El presidente extremeño cree que la transformación del sistema industrial y energético en curso "va a significar una convergencia de Extremadura con la Unión Europea", de forma que "la foto de 2030 probablemente sea la de una región que ya no necesite estar como región objetivo de convergencia".



"Eso será posible si somos capaces de aprovechar ahora todas las oportunidades que se nos presentan", dijo Fernández Vara, quien señaló que Extremadura puede convertirse en "una de las regiones que tuvo más desempleo va a ser una de las regiones que más empleo va a tener en esta nueva realidad".



Lo "importante", agregó, no es sólo conseguir "mucha producción eléctrica renovable, sino que en paralelo haya fabricación de componentes e industria que utilicen esa energía para poder fabricar cosas a precios más competitivos", aprovechando entre otros ámbitos el potencial de la producción de hidrógeno verde.



Esto se aplica también al ámbito de los minerales y las tierras raras en una región que tiene oro, el hierro y cobre, pero también tungsteno, coltán o el litio.



Timmermans "tiene muy claro, y le agradezco que lo tenga claro, que no vamos a permitir que los recursos naturales se extraigan allí para que sean transformados en otros lugares. Los tiempos de esas cosas se han terminado", dijo Fernández Vara.



"El que quiera que los recursos de nuestra tierra se utilicen, tendrán que ser transformados allí con empleo de calidad de allí y con la cadena de valor allí", subrayó.



De ahí que el presidente autonómico haya invitado a Timmermans a visitar Extremadura durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del para conocer el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético que se está construyendo en Extremadura.



"Lo que allí está pasando es muy atípico. Vamos a ser la primera región de España en tener una gigafactoría de baterías, la primera en tener una fábrica de semiconductores y la primera en tener una fábrica de condensadores a partir de litio. Y esto hace tres años, si lo cuento no se lo cree nadie", resumió.



Por ello, insistió, es necesario "desarrollar todo este plan inmenso de formación en los próximos años que permita que esa demanda, que va a existir porque las fábricas se van a empezar a construir ya" puedan contar con "trabajadores y trabajadoras con una excelente formación, muchos de ellos del ámbito de la formación profesional pero con buenos salarios, con mejores rentas".



RUTA DE LA PLATA



El presidente extremeño se reunió también con la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, con quien analizó la conexión ferroviaria Lisboa-Madrid por Extremadura y a quien pidió apoyo para potenciar la "ruta de la plata" para unir por tren Cáceres y Salamanca y, en un sentido más amplio, conectar Asturias con Andalucía a través de Extremadura.



"Para nosotros, además de este eje importante Lisboa-Extremadura-Madrid, está todo lo que es la 'ruta de la plata' que es unir el norte y el sur de España para que no todo necesariamente tenga que pasar por Madrid", comentó.



Fernández Vara también tenía previsto reunirse este martes con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. EFE