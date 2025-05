“El equipo va a marcar, estoy convencido”

Badajoz - Publicado el 24 may 2025, 12:09 - Actualizado 24 may 2025, 12:12

José Manuel Bermúdez, dorsal número 7 del CD Badajoz, y Jorge Barba, dos de los jugadores más destacados de la plantilla, han pasado esta semana por los micrófonos de COPE para compartir sus impresiones antes del decisivo enfrentamiento. En una charla relajada, abordaron aspectos de su trayectoria en el club y los retos que afrontan en este tramo final de temporada.

“CUANDO TE LLAMA EL BADAJOZ, NO ES COMO CUALQUIER OTRO”

Preguntados por las razones que los llevaron a fichar por el equipo, Barba explicó que recibió una propuesta difícil de rechazar: “Es un club muy atractivo. Al final, cuando el Badajoz te llama, no es lo mismo que te llame otro. Lo estuve valorando y creo que tomé una buena decisión”.

En el caso de Bermúdez, aunque la familia influyó, el sueño de toda la vida pesó más: “Siempre que he estado en la grada, soñaba con jugar aquí. Se lo decía a mi hermano cuando veníamos juntos a ver los partidos, y lo cumplí. No me arrepiento de nada, ni de haber rechazado a otros equipos”.

Los centrocampistas aseguraron que ambos tienen “otro año firmado” con el club, aunque coinciden en que lo más importante “ahora es el playoff”.

“SOMOS JUGADORES DE TOQUE”

Respecto a sus posiciones favoritas en el campo, Bermúdez subrayó que ambos son “jugadores de medio campo”: “Somos muy parecidos, nos gusta el toque. Creo que a la hora de defender, ahí es donde más sufrimos”.

En ese momento recordó el partido en el que se enfrentó a Barba la temporada pasada y no dudó en elogiarlo: “El año pasado me enfrenté a él y lo veía como un 'arquitecto'. Era quien manejaba todo el juego”.

“NO TENEMOS NADA QUE PERDER”

Sobre el choque de este domingo frente al Azuaga, el ’7’ lo tiene claro: van a “salir a por todas”. “No creo que ellos se conformen con el empate, y si lo hacen, será un error”.

Tenemos que marcar, y estamos convencidos de ello” Bermúdez Jugador CD Badajoz

Además, el futbolista remarcó que el equipo llega en una buena dinámica: “Llevamos dos partidos fuera compitiendo bien. Lo que pasa es que, contra el Jerez, a Borjita se le fue la cabeza”.

“LA AFICIÓN ES DE OTRA CATEGORÍA”

Ambos jugadores coinciden en destacar el respaldo de la grada. No les sorprende el masivo desplazamiento previsto para el domingo, ya que, según explican, los aficionados “siempre están ahí”.

“Vamos a intentar salir de esta, aunque sabemos que no es fácil, pero estamos convencidos”, concluyó Barba.