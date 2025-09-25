COPE
Encuentran el cuerpo de una joven de 30 años al apagar un incendio en Badajoz

Los hechos han ocurrido este jueves, a primera hora de la mañana, en la avenida de Santa Marina

Badajoz Corazón Ibérico

Miriam Garriga

La Policía Nacional ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer tras sofocar un incendio en una vivienda de Badajoz.

El suceso ha ocurrido a primera hora de esta mañana, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia de un fuego en un piso situado en la céntrica avenida de Santa Marina.

Al acceder al interior, los agentes encontraron el cadáver de la mujer. La Policía ha activado el protocolo de investigación y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

noticia en ampliación

