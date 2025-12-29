Detenido un hombre en Badajoz por un presunto delito de pederastia

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre acusado de un presunto delito de pederastia, según han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo.

La detención se produjo el pasado 19 de diciembre y dichas fuentes no han aportado más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias que rodean el presunto delito.