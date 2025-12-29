COPE
Podcasts
Badajoz
Badajoz

Detenido un hombre en Badajoz por un presunto delito de pederastia

La detención se produjo el pasado 19 de diciembre

Policía Nacional

Policía Nacional

Blas SánchezEuropa Press

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre acusado de un presunto delito de pederastia, según han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo.

La detención se produjo el pasado 19 de diciembre y dichas fuentes no han aportado más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias que rodean el presunto delito.

Escucha en directo

En Directo COPE BADAJOZ

COPE BADAJOZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking