Detenido un hombre en Badajoz por un presunto delito de pederastia
La detención se produjo el pasado 19 de diciembre
Blas SánchezEuropa Press
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura
La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre acusado de un presunto delito de pederastia, según han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo.
La detención se produjo el pasado 19 de diciembre y dichas fuentes no han aportado más detalles sobre la identidad del detenido ni sobre las circunstancias que rodean el presunto delito.
