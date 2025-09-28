Detenidas dos personas implicadas en la muerte de la joven hallada en un incendio en Badajoz

Dos personas han sido detenidas por su implicación en la muerte de la joven de 30 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado jueves en un piso de Badajoz, al que habían acudido los bomberos al haberse declarado un incendio.

Según fuentes del Trtibunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que no aporta más datos, estas dos personas están aún en dependencias policiales y no pasarán a disposición judicial previsiblemente hasta mañana lunes.

Desde el primer momento, la Policía Nacional mantuvo abiertas todas las hipótesis en la investigación de la muerte de esta persona, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y natural de la localidad pacense de La Haba, y el juez decretó el secreto de actuaciones.





Además, según explicó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un equipo especializado en incendios de la Policía Nacional se desplazó desde Madrid para trabajare en la inspección del inmueble.

El delegado precisó que la mujer, joven y con dos años de trayectoria en el INSS, no había presentado denuncias previas ni constaban antecedentes de problemas personales.

“En este momento no se descarta ninguna hipótesis, pero no podemos avanzar nada sin pruebas”, añadió.