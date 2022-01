Denuncian que una pasajera ciega no contó con apoyo por falta de interventor y no pudo bajarse en su estación

Una persona con discapacidad visual se vio obligada a continuar su viaje en tren más allá de su estación de destino por falta de interventor y la mala coordinación del resto de servicios, a pesar de haber de haber solicitado asistencia en el momento de la compra del billete, según ha denunciado este martes el Sector Ferroviario de CGT en Extremadura.



Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero en el tren 33803, que cubría el trayecto Badajoz-Cabeza del Buey, ha informado el sindicato en un comunicado.



La afectada, que debería haberse bajado en Villanueva de la Serena con la ayuda del servicio Adif-Acerca, prestado por Adif, no lo pudo hacer y continuó el viaje hasta la estación de Castuera.



"Ningún responsable de Adif o Renfe sabía que esta persona viajaba en ese tren, a pesar de haber solicitado la asistencia para el viaje en el momento de la compra del billete", ha criticado el sindicato.



En el intento de solucionar este "desbarajuste" e intentar corregir la situación, Renfe le asigna a la viajera un servicio de taxi que ella misma tiene que abonar por la "desconfianza del taxista", que, según CGT, alega no fiarse del abono del trayecto por parte de la compañía ferroviaria, a lo que hemos de sumarle el precio del billete ya pagado.



A juicio del sindicato, esta problemática no se hubiera producido si el tren hubiera contado con personal de intervención en el tren.



Ha asegurado que desde hace años Renfe mantiene una "política cicatera" a la hora de sustituir a los agentes del colectivo de intervención que se jubilan, ya que opta por dejar cientos de trenes sin este personal.



"Las consecuencias más visibles de esta falta de compromiso con la sociedad y con sus trabajadores es que muchas personas que viajan lo hagan sin billete y aquellas que lo abonan se vean desamparadas, como es el caso denunciado", ha subrayado el sindicato.



Ha advertido de que los viajeros que carecen de billete no forman parte de la estadística que manejan Renfe y la Junta de Extremadura, "que perfectamente pueden alegar que esta o aquella línea carece de los viajeros suficientes para sostenerla económicamente, pasando a ser deficitaria, lo que nos lleva al siguiente paso: el cierre de la misma".



CGT ha señalado que viene denunciando desde hace tiempo la "terrible situación" que sufren los usuarios del ferrocarril extremeño y que se ha visto agravada con la pandemia.