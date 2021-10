El Consejo de Gobierno cesa al director gerente de Fundesalud

El Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Miguel Ángel Álvarez Bayo como director gerente de la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud), en la que una auditoría ha detectado "deficiencias" en materia de publicidad de contratos, cuestión que ha sido criticada por la oposición.



Para este cargo ha sido nombrada ahora, también en el Consejo de Gobierno, Verónica Martín Galán, licenciada en Matemáticas (especialidad en Estadística) y máster universitario en Dirección de Organizaciones Sanitarias y Sociosanitarias.



Hace diez días, el PP pidió explicaciones al consejero de Sanidad, José María Vergeles, ante las "irregularidades" detectadas en Fundesalud, una entidad dependiente de la Junta que, según una auditoría, omitió las normas sobre publicación de contratos por casi 875.000 euros.



En respuesta a estas críticas, Vergeles defendió que los contratos en FundeSalud se han hecho "bien" y que la "deficiencia" detectada por una auditoría es que "no se han publicado en una página" y tienen "hasta el 8 de enero para hacerlo".



Al respecto de esta cuestión, el portavoz de Ciudadanos (Cs), David Salazar, afirmó en el último pleno de la Asamblea que su Grupo Parlamentario no quiere "chiringuitos con paredes huecas y donde se oculte información al ciudadano".



En su respuesta a la formación naranja, Vergeles, que rechazó que existan "irregularidades o chiringuitos", explicó que se trata de una deficiencia al no haberse publicado en el portal de transparencia once contratos.



Por otro lado, el Consejo ha aprobado un decreto con las bases reguladoras de las subvenciones a entidades locales municipales de menos de 600 habitantes para la ejecución de proyectos de implementación, desarrollo, mejora, despliegue y ampliación de redes de fibra óptica, además de autorizar la primera convocatoria con un presupuesto de un millón de euros y una financiación del 80 % con fondos FEDER.



Con esta medida, se pretende contribuir al objetivo fundamental de fijación de la población en el medio rural, al favorecer el desarrollo e implantación de infraestructuras de telecomunicaciones que servirán de base para el posterior desarrollo de servicios y aplicaciones digitales por parte de los ayuntamientos beneficiados.



También se ha dado luz verde a un decreto que establece el procedimiento para calificar como "estratégica" la formación para el empleo incluida en los proyectos empresariales que sean de especial interés para la región por su impacto significativo en el empleo, y se fijan las vías de financiación de la misma.



Podrán solicitar el carácter estratégico de la formación para el empleo las empresas de la región, cualquiera que sea su forma societaria, las comunidades de bienes y las entidades titulares de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).



Asimismo, podrán ser considerados proyectos de especial interés los enmarcados en actividades relacionadas con la transición ecológica, la economía verde (energías renovables, eficiencia energética, tratamiento de aguas y residuos e industria agroalimentaria), la digitalización de los servicios y el sector del transporte y la logística.



En otro orden de asuntos, se ha aprobado el decreto por el que se declara urgente la ocupación, por la Diputación de Badajoz, de los bienes y derechos necesarios en el procedimiento de expropiación forzosa tramitado para el acondicionamiento y mejora de la carretera desde San Rafael de Olivenza hasta el cruce con la carretera de Badajoz–Villanueva del Fresno (EX-107).



En el marco de la Consejería de Sanidad, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para contratar el servicio de limpieza, desinfección, jardinería distribución de ropa, retirada y transporte interior de residuos en los hospitales de Llerena y Zafra, por un importe de 4.128.421,21 euros y un plazo de 24 meses.



Y en materia de Hacienda y Administración Pública, se ha acordado la publicación de las declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas presentadas en virtud del Estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Dichas declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana.