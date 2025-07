Carnaval y San Juan revalidan su estatus festivo en Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha definido ya los dos días festivos de ámbito local que disfrutará la ciudad en 2026, manteniendo la misma elección que en 2025 y dejando fuera fechas emblemáticas vinculadas a sus patrones. Ni el 19 de marzo, instaurado en 2023 como "Día de Badajoz" para conmemorar la conquista de la ciudad por Alfonso IX en 1230, ni el 15 de septiembre, festividad de la Patrona, la Santísima Virgen de la Soledad Coronada –cuya devoción y Novena en la Catedral cobran especial fuerza en esas fechas–, han sido seleccionados. En su lugar, el Consistorio ha optado nuevamente por el Martes de Carnaval (17 de febrero) y la festividad de San Juan Bautista (24 de junio), patrón de la Diócesis.

Esta elección se enmarca dentro del procedimiento establecido por la normativa laboral. La Dirección General de Trabajo concede a cada municipio la potestad de elegir dos días festivos locales, retribuidos y no recuperables. Estos se suman a los festivos de carácter nacional (establecidos por el Gobierno de España) y a los de ámbito autonómico (fijados por la Junta de Extremadura). Los ayuntamientos deben presentar formalmente su propuesta a la Dirección General, que posteriormente publica la relación definitiva de festivos locales en el Diario Oficial de Extremadura.

En Badajoz, la solicitud de los días de Carnaval y San Juan ha sido ratificada por la Junta de Gobierno Local. La decisión implica que el calendario laboral local para 2026 será idéntico al de 2025. Esta continuidad se debe a un cambio en el estatus del Martes de Carnaval ya que durante 2023 y 2024, la Junta de Extremadura lo declaró festivo regional, lo que permitió a Badajoz utilizar uno de sus días locales para recuperar el 19 de marzo. Sin embargo, al revertirse esta decisión autonómica inexplicablemente para 2025, el Ayuntamiento se vio obligado a suprimir el festivo del 19 de marzo para recuperar el Martes de Carnaval como festivo local, situación que se repite ahora para 2026.

Sin duda el Martes de Carnaval, al ser festivo regional, fomentaba una mayor afluencia de visitantes al Carnaval de Badajoz (declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional). Pero es que además el festivo regional se justifica en la gran participación desde todos los confines de la región que tiene esta celebración, con Comparsas, Murgas, Artefactos, Grupos de Animación y carnavaleros particulares de multitud de localidades. Si no también el arraigo que tienen estos días, no solo en localidades con reconocimiento turístico específico como Villanueva de la Vera (Peropalo) o Navalmoral de la Mata (Carnaval del Campo Arañuelo), sino también en ciudades que no lo tienen como Mérida, Olivenza o Llerena.