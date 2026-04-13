Binter rebaja los vuelos entre Badajoz y Canarias para viajar hasta 2027

La aerolínea Binter ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir billetes a precio reducido para viajar entre Badajoz y el archipiélago canario. La oferta comercial estará vigente hasta el próximo 27 de abril y ofrece un amplio periodo para planificar el viaje, ya que los vuelos se pueden utilizar desde el 15 de septiembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2027.

El precio de los billetes parte desde 80 euros por trayecto, siempre que se compre ida y vuelta. La operativa de estos vuelos se realiza a través del aeropuerto de Gran Canaria, desde donde Binter facilita la conexión con cualquier otra isla del archipiélago sin coste adicional, ampliando así las opciones para los viajeros.

Actualmente, la compañía ya conecta Extremadura y Canarias con una frecuencia de cuatro vuelos por semana. Los martes y sábados, las rutas operan con escala en Gran Canaria, mientras que los lunes y viernes los vuelos conectan de forma directa con la isla de Tenerife.