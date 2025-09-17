COPE
Podcasts
Badajoz
Badajoz

La berlina del futuro se presenta en Badajoz

El nuevo Seal 6 DM-i desvela su precio primero en la capital pacense con una propuesta elegante, desafiando la hegemonía de los SUV.

Dos BYD recorren el Puente de la Autonomía en Badajoz (recreación infográfica)

José Luis Lorido

Dos BYD recorren el Puente de la Autonomía en Badajoz (recreación infográfica)

José Luis Lorido

Badajoz - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

BYD irrumpe en el agonizante segmento de las berlinas europeas con el Seal 6 DM-i, una apuesta audaz que combina una carrocería elegante de tres volúmenes o familiar break con una tecnología híbrida enchufable de vanguardia. Mientras fabricantes tradicionales como Ford, Opel o Renault abandonaban el sector de las berlinas para priorizar los SUV, el gigante chino demuestra su audacia y visión de futuro al reinventar un tipo de vehículo que parecía condenado a la extinción. Su éxito no es una quimera: en 2024, los coches BYD ya supusieron un abrumador 24% de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos en Extremadura, una clara señal de que su estrategia de valor y tecnología está calando en el mercado español.

La clave de su propuesta reside en una combinación imbatible: una autonomía eléctrica pura de hasta 105 km, un rango total en modo combinado de 1.500 km y un precio final que, tras ayudas, oscila entre los 27.000 y 33.000 euros. Con casi cinco metros de largo y un maletero de hasta 1.500 litros, el Seal 6 DM-i se presenta como una berlina espaciosa y práctica. Estas cifras, junto con un equipamiento de serie excepcional que incluye desde control de crucero adaptativo y siete airbags hasta un sistema de sonido de alta fidelidad y pantallas táctiles de hasta 15,6 pulgadas, redefinen por completo las expectativas del consumidor en este rango de precio.

BYD no solo está reintroduciendo una berlina; está resucitando el concepto de "berlina premium asequible" en un panorama dominado por SUV y vehículos premium alemanes, que operan en una liga de precio muy superior. Con motores que ofrecen entre 184 y 212 CV, el Seal 6 DM-i se posiciona como una alternativa inteligente y elegante para quienes buscan la practicidad de un familiar, la eficiencia de un híbrido enchufable y un nivel de equipamiento tecnológico que hasta ahora era territorio exclusivo de marcas de lujo. Su llegada no es solo una novedad, sino un terremoto que obligará a replantearse el mercado.

Escucha en directo

En Directo COPE BADAJOZ

COPE BADAJOZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 17 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking