La berlina del futuro se presenta en Badajoz

BYD irrumpe en el agonizante segmento de las berlinas europeas con el Seal 6 DM-i, una apuesta audaz que combina una carrocería elegante de tres volúmenes o familiar break con una tecnología híbrida enchufable de vanguardia. Mientras fabricantes tradicionales como Ford, Opel o Renault abandonaban el sector de las berlinas para priorizar los SUV, el gigante chino demuestra su audacia y visión de futuro al reinventar un tipo de vehículo que parecía condenado a la extinción. Su éxito no es una quimera: en 2024, los coches BYD ya supusieron un abrumador 24% de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables vendidos en Extremadura, una clara señal de que su estrategia de valor y tecnología está calando en el mercado español.

La clave de su propuesta reside en una combinación imbatible: una autonomía eléctrica pura de hasta 105 km, un rango total en modo combinado de 1.500 km y un precio final que, tras ayudas, oscila entre los 27.000 y 33.000 euros. Con casi cinco metros de largo y un maletero de hasta 1.500 litros, el Seal 6 DM-i se presenta como una berlina espaciosa y práctica. Estas cifras, junto con un equipamiento de serie excepcional que incluye desde control de crucero adaptativo y siete airbags hasta un sistema de sonido de alta fidelidad y pantallas táctiles de hasta 15,6 pulgadas, redefinen por completo las expectativas del consumidor en este rango de precio.

BYD no solo está reintroduciendo una berlina; está resucitando el concepto de "berlina premium asequible" en un panorama dominado por SUV y vehículos premium alemanes, que operan en una liga de precio muy superior. Con motores que ofrecen entre 184 y 212 CV, el Seal 6 DM-i se posiciona como una alternativa inteligente y elegante para quienes buscan la practicidad de un familiar, la eficiencia de un híbrido enchufable y un nivel de equipamiento tecnológico que hasta ahora era territorio exclusivo de marcas de lujo. Su llegada no es solo una novedad, sino un terremoto que obligará a replantearse el mercado.