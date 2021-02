Badajoz pide a la Junta de Extremadura un nuevo centro residencial para mayores

El Ayuntamiento de Badajoz ha pedido a la Junta de Extremadura que construya un nuevo centro residencial destinado a las personas mayores en la ciudad, pues la oferta actual es “inadecuada” a tenor de la demanda, lo que se acrecienta con el paso de los años como consecuencia del envejecimiento de la población, la mejora de la esperanza de vida y el impulso del envejecimiento activo.

El pleno del Consistorio ha aprobado este lunes una moción presentada por el PP, con el apoyo de Cs y Vox y la abstención de PSOE y Unidas Podemos, en la que se insta al Ejecutivo regional a adoptar “un compromiso social mayor” con Badajoz, texto donde se incluye la creación de una nueva residencia para mayores, así como un aumento de la dotación destinada a los suministros mínimos vitales. El edil popular Antonio Cavacasillas ha manifestado que el déficit de la Junta con respecto al colectivo de mayores en la ciudad se atestigua también en lo relativo a los centros de mayores, pues no se ha atendido la demanda municipal para que se construyan infraestructuras de este tipo en Suerte de Saavedra y Valdepasillas. “Cáceres y Mérida tienen tres centros de mayores de titularidad pública, y Badajoz solo dos”, pese a tener una población mayor, ha manifestado.

En cuanto a la cuantía destinada a los suministros mínimos vitales, Cavacasillas ha explicado que la Junta se comprometió en una reunión con responsables municipales a que un aumento de esta cantidad “se tendría en cuenta de cara a los presupuestos extremeños de 2021”, lo que finalmente no se llevó a cabo pese a que los populares presentaron incluso una enmienda en este sentido. Por su parte, la concejala socialista Margarita de la Fuente ha coincidido en que Badajoz precisa de más plazas residenciales para mayores, aunque cree que la pandemia debe llevar a un replanteamiento respecto a este tipo de desarrollos, y preguntarse si no son más efectivas fórmulas alternativas a los tradicionales macrocentros. En cuanto a los suministros mínimos vitales, el PSOE ha dicho no entender la petición del equipo de gobierno local cuando “no ha sido capaz de distribuir la cantidad" recibida años atrás.

El pleno también ha aprobado una moción presentada por los populares, en este caso con el apoyo de Cs, Vox y Unidas Podemos y con el voto en contra del PSOE, para instar a la Junta de Extremadura a que “reconsidere” su política sanitaria con la ciudad, pues según ha dicho el edil del PP Jesús Coslado, es “muy mejorable” la gestión en este sentido. El concejal del PP ha citado, entre otros, los problemas actuales con la atención telefónica, los retrasos en intervenciones sanitarias, o la ausencia aún de un proyecto para trasladar el centro de salud Zona Centro, aquejado de problemas estructurales.