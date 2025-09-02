Badajoz acoge su primera concentración nacional de los Ángeles Guardianes

Badajoz se prepara para vivir un fin de semana lleno de rugidos de motor y solidaridad. La Asociación de Policías Motoristas Ángeles Guardianes celebra por primera vez en la ciudad su concentración nacional, un evento que reunirá a entre 80 y 100 moteros de toda España del 5 al 7 de septiembre. Su presidente en Badajoz, Goyo Campos, no oculta su orgullo: aunque la asociación lleva desde 1999 realizando cuatro concentraciones anuales a nivel nacional, esta es la primera vez que la capital pacense ejerce como anfitriona desde que se abriera la delegación local en 2023. La cita arrancará con una ruta a Almendralejo el viernes por la mañana, donde los participantes visitarán sus principales puntos de interés guiados por la policía local.

La filosofía de los Ángeles Guardianes va más allá de la pasión por las motos. Se trata de una asociación compuesta por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que destina sus esfuerzos a acciones benéficas, especialmente dirigidas a niños con cáncer y asociaciones con necesidades no cubiertas. "Nos dedicamos un poquito a ayudar a esas personas", explica Goyo Campos. Aunque en Badajoz, al ser un grupo relativamente pequeño y con miembros en activo o jubilados con compromisos familiares, aún no han organizado eventos propios, participan activamente en todas las iniciativas solidarias de los grupos moteros extremeños, con los que mantienen una estrecha colaboración.

El programa de la concentración es intenso y lleno de simbolismo. Tras la ruta a Almendralejo y la comida don de el protagonista será el jamón extremeño, el viernes por la tarde se realizará la recepción oficial, seguida de una cena de gala con música y baile. El sábado, sin embargo, estará marcado por un emotivo acto: las motos se dirigirán a la rotonda de los Corazones para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo con un ramo de flores, en coordinación con la asociación correspondiente. Posteriormente, la comitiva cruzará la frontera para visitar el Museo Militar de Elvas y disfrutar de una comida en Campo Mayor (Portugal), mostrando la buena relación con los grupos moteros lusos. La Noche en Blanco de Badajoz servirá como broche de oro para que los visitantes conozcan la ciudad.

Aunque varios moteros portugueses no podrán asistir por coincidir con otros eventos, la relación con la GNR y la PSP es excelente, como destaca Campos. La concentración no solo busca el hermanamiento entre amantes de las dos ruedas, sino también proyectar una imagen positiva de Badajoz y su capacidad para acoger eventos de ámbito nacional. Con la esperanza de que este sea el primero de muchos encuentros anuales en la ciudad, los Ángeles Guardianes demuestran una vez más que, tras los chalecos y las máquinas, late un compromiso inquebrantable con la solidaridad y el compañerismo.