El Ayuntamiento de Badajoz denunciará acto vandálico contra mural de Alfonso IX

El Ayuntamiento de Badajoz ayudará "en todo lo que se pueda y esté en su mano" al arreglo del mural de azulejos de Alfonso IX y denunciará ante la Policía Nacional el acto vandálico del que fue objeto ayer dicho mural para que se abra una investigación, pues "este tipo de ataques no pueden quedar impunes".

La concejala de Cultura de Badajoz, Paloma Morcillo, ha manifestado que se mantendrán conversaciones con la Asociación Cívica "Ciudad de Badajoz", colectivo que impulsó la obra a través de aportaciones ciudadanas, para abordar "los distintos pasos a seguir".

Se está valorando, junto a la empresa de Barcarrota que realizó la obra, la repercusión económica del ataque al mural, el cual ha sufrido numerosos destrozos y que deberá desmontarse, para determinar qué partes se pueden recuperar y las distintas opciones para repararlo.

A su vez, Morcillo ha manifestado que Ayuntamiento y Policía Local de Badajoz han realizado ya un informe fotográfico para denunciar los hechos ante la Policía Nacional, para que se lleve a cabo una investigación que permita dar con los autores.

La edil ha expresado que este acto vandálico "no quedará así" y "no se parará hasta que se descubra a los responsables", pues "quien lo ha destrozado no puede quedarse tan tranquilo en su casa".

Ha lamentado así el "ataque vandálico" sufrido por este mural que conmemora la toma de Badajoz por parte de las tropas cristianas el 19 de marzo de 1230, destrozo que "no se pude permitir", pues se trata de un ataque "a toda la ciudad". "No puede haber espacio para los vándalos y los violentos en Badajoz", ha incidido la edil de Cultura.

�� LA CÍVICA INFORMA �� Os adjuntamos nuestra última nota de prensa relacionada con el acto vandálico realizado en el mural dedicado a Alfonso IX de León y su periodo histórico. Desde aquí condenamos de manera contundente este tipo de actos. Difunde. GRACIAS. ��#Badajozpic.twitter.com/sp9VOSCjEo — ACCB (@CivicaBadajoz) April 13, 2021

En octubre pasado ya sufrieron actos de este tipo las esculturas de conquistadores extremeños ubicadas en el paseo Fluvial, ataques que atentan "contra la historia y el patrimonio y suponen además un gasto muy importante para la ciudad".

Ante este último acto, ha apostillado, "hay que decir basta ya", pues "se trata de un ataque a cada ciudadano pacense".