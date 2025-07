Almudena Osona: de Cordobilla de Lácara a Netflix

Almudena Osona es extremeña de corazón y también de sangre, porque a pesar de haber nacido en Sevilla, tiene raíces extremeñas y ella misma considera a Extremadura como su hogar. En la actualidad trabaja en Madrid en una gran productora, pero ha participado en varias series como actriz, entre ellas Élite o algunas producciones de Antena 3. Hablamos con ella para conocer sus inicios, sus experiencias y sus sueños.

COPE: ¿Cómo empieza tu historia en el mundo de la interpretación y tu llegada a Madrid?

ALMUDENA: Desde pequeña siempre estuve muy ligada al mundo artístico. Estudiaba cosas relacionadas con la actividad escénica porque me apasionaba, y además hacía teatro. Me pasaba el día buscando castings, incluso siendo niña. Cuando llegó el momento de elegir carrera, busqué la excusa perfecta para irme a Madrid: una carrera que no estuviera en Sevilla. Eso me dio la oportunidad de mudarme y seguir luchando por mi sueño de ser actriz.

C: ¿Cuál fue tu primer papel o casting importante?

A: Pues empecé haciendo de extra en “Élite”. Llegué a Madrid buscando un trabajo que pudiera compaginar con los estudios y vi que buscaban extras. Mandé mi currículo, fotos y formación, y terminé haciendo algún pequeño papel en la temporada 7. A partir de ahí, busqué representante y empecé a moverme más. Uno de mis primeros castings presenciales importantes fue para la nueva temporada de “Física o Química”. No me cogieron, pero llegué hasta la fase final.

C:¿Y cuál ha sido el papel más especial para ti?

A: Sin duda, el de Olivia en Sueños de Libertad. Era un personaje de una serie diaria de Antena 3 que, aunque pueda parecer “menor”, tenía mucho valor para mí. Era un papel que mi abuela podía ver en la televisión pública, algo muy importante para mí, porque no todo el mundo mayor tiene acceso a las plataformas. Además, me permitieron usar mi acento y aportar mucho de mí misma al personaje, casi lo construí desde cero.

C: También participaste en “Élite”. ¿Qué supuso para ti estar en una serie de tanto éxito?

A: Fue una gran oportunidad, sobre todo porque acababa de llegar a Madrid. Me permitió conocer a muchos amigos y profesionales del mundo audiovisual. Aunque mi papel no fue muy grande, fue una experiencia que me abrió muchas puertas y me ayudó a crear red en el sector.

C: Hoy en día trabajas también en una productora importante en Madrid. ¿Cómo compaginas ese rol con tu faceta de actriz?

A: Desde siempre me ha encantado contar historias, ya fuera delante o detrás de la cámara. De pequeña ya grababa cosas con la tablet de mis padres y dirigía a mis hermanos. Me encanta actuar, pero también disfruto mucho con la parte de producción. Estoy trabajando en Cuarzo Producciones, lo que me permite entender cómo funciona todo desde dentro y compaginarlo con la interpretación.

C: ¿Y si tuvieras que elegir entre actuar o trabajar detrás de cámaras?

A: Me quedo con actuar. Sé que es un mundo difícil, pero lo disfruto muchísimo más. Detrás de cámaras también me siento realizada, pero actuar ha sido siempre mi sueño.

C: ¿Tienes algún proyecto o sueño a corto plazo?

A: Me encantaría tener un papel en una serie diaria. Me gusta mucho la idea de desarrollar un personaje durante muchos capítulos, construirlo poco a poco y aprender de esa continuidad. Me parece un reto muy bonito y también una gran oportunidad de aprendizaje.