Alertan sobre estas galletas de vainilla y un componente que podría dañar tu salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición(Aesan) ha advertido este viernes a las personas con alergia a la soja que el producto Galletas de Vainilla Harifen de la marca Sanavi se está comercializando con presencia de soja no incluida en el etiquetado.



Como medida de precaución, Aesan ha recomendado a las personas con alergia a la soja que se abstengan de consumir este producto, mientras que para el resto de la población no comporta ningún peligro.



Según la información disponible, dentro de España, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón.



En el extranjero, se ha distribuido a Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Polonia.



No obstante, Aesan ha indicado que aún continúan las investigaciones y que no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.



La información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y ha procedido a la retirada del producto del mercado y a su recuperación de los consumidores, ha indicado Aesan.