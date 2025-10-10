La provincia espera una ocupación del 85% durante el puente del 12 de octubre

La provincia de Cádiz espera una ocupación del 85% en sus hoteles para este fin de semana, que incluye el lunes 13 de octubre como festivo al caer en domingo el día 12, festivo nacional. Los municipios costeros de Chiclana de la Frontera y Zahara de los Atunes superaran incluso la media provincial, al llegar a una previsión por encima del 96% en la jornada de este sábado.

Según datos de Horeca Cádiz, patronal del sector de la hostelería en la provincia, recogidos por Europa Press, el mejor día del fin de semana largo será el sábado, con una ocupación del 88% que se reduce al 83% el domingo 12 de octubre, segundo día de este puente.

Disgregado por municipios turísticos, tanto Chiclana de la Frontera como Zahara de los Atunes alcanzarán el sábado el 96% de ocupación, lo que supone un "lleno técnico" en sus hoteles, seguido de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, que superarán el 93% de reservas en ese mismo día.

Cádiz capital también superará el 90% el sábado, en concreto, llegará a un 92% de ocupación hotelera, seguido por Rota con un 91%.

El Puerto de Santa María, Tarifa Jerez de la Frontera tendrán un 88%, 83% y un 80%, respectivamente el sábado 11 de octubre, un día donde San Fernando solo espera un 55% de ocupación. No obstante, respecto a la ciudad isleña, el domingo subirá al 78% de reservas hoteleras, siendo la única localidad junto a Tarifa, que apunta a un 89%, que mejora sus datos de un día al otro.

En la jornada del festivo nacional, el 12 de octubre, será Chiclana la única que se mantenga por encima del 90%, al esperar una ocupación del 93%, tres puntos porcentuales menos que el sábado, mientras que Zahara, bajará hasta un 71,04% después de ser el día anterior uno de los dos con mejores datos turísticos estimados.

En cuanto al resto de municipios gaditanos reseñados por Horeca, Conil registrará un 89% y la capital gaditana un 83%. Jerez y El Puerto se situarán en un 71% y 77%, respectivamente.