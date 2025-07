¡Alerta! Suplantan mediante IA la voz del Arzobispo de Mérida-Badajoz para pedir dinero para supuestas obras sociales

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha lanzado una urgente alerta ante una actividad fraudulenta que está engañando a fieles mediante llamadas telefónicas. Unos estafadores están utilizando inteligencia artificial (IA) y datos públicos para suplantar de manera convincente la voz y la identidad del Arzobispo, Fray José Rodríguez Carballo. El objetivo de estas llamadas es solicitar donaciones económicas para supuestas campañas religiosas y sociales, aprovechándose del respeto y la confianza que inspira la figura del Fray José.

La institución eclesiástica desea dejar absolutamente claro que ni el Arzobispo D. José Rodríguez Carballo, ni ningún miembro de la Curia Diocesana, realiza jamás solicitudes de ayuda económica por teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio digital o telemático. Cualquier petición legítima de apoyo para iniciativas pastorales, caritativas o sociales siempre se comunicará de manera personal, directa y a través de los cauces oficiales establecidos, nunca mediante llamadas espontáneas pidiendo dinero.

Ante esta situación, que constituye un fraude grave que explota la buena fe de las personas, la Archidiócesis hace un enérgico llamamiento a la comunidad: No atiendan estas llamadas, no proporcionen ningún dato personal o bancario, y no realicen transferencias. Se insta a denunciar inmediatamente cualquier intento de este tipo ante las autoridades policiales (Guardia Civil o Policía Nacional) y, además, a informar a la propia Archidiócesis para que pueda tomar medidas y colaborar en la prevención. La Archidiócesis agradece la colaboración de todos para mantener la seguridad y la confianza en su labor pastoral.