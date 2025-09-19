Las raquetas como estandarte, pádel solidario en Badajoz

La solidaridad y el deporte de alto nivel convergen con una potencia inusual en las instalaciones de Pádel Indoor La Cañada en las próximas semanas. Los días 19, 20 y 21 de septiembre, este club se transformará en el epicentro del pádel con causa durante la celebración de la VIII edición de su torneo solidario, un evento que se ha consolidado no solo por su elevadísima participación femenina –una de las más destacadas de Extremadura–, sino por su inquebrantable compromiso con una noble misión: luchar contra el síndrome de Rett.

El alma y el destinatario de todos los esfuerzos es la Asociación Nacional Mi Princesa Rett, una organización que realiza un enorme trabajo en la sombra. Su lucha se centra en una grave enfermedad neurológica considerada rara, que afecta principalmente a niñas, privándolas progresivamente de la capacidad de hablar, andar o usar las manos. El torneo, bajo el lema ‘Porque todas las princesas merecen un final feliz’, es un grito de esperanza y una vital fuente de financiación para apoyar a las familias y impulsar la investigación.

Más allá de la competición en las pistas, el evento es una auténtica fiesta de la solidaridad. El ambiente estará cargado de generosidad con una maravillosa tómbola con artículos donados por empresas, diversos sorteos y una enorme pancetada popular que servirá para congregar a participantes y espectadores en un acto de comunidad. Cada servicio, cada punto y cada risa durante esos tres días tendrán un significado trascendente, demostrando que el deporte puede ser un poderoso vehículo para el cambio social.

campeonato de españa

Mientras la ciudad se moviliza contra el Rett, el club ya proyecta su mirada en el horizonte inmediato. Como colofón a un mes de septiembre excepcional, Pádel Indoor La Cañada tiene el honor de albergar, del 26 al 28 de septiembre, el Campeonato de España de pádel por equipos de segunda categoría en las modalidades +35 y +40. Este evento pondrá el foco en la alta competición nacional, reuniendo a los mejores equipos de veterans del país y confirmando el prestigio de las instalaciones pacenses como referente del pádel nacional.