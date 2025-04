Parra vuelve a la carga contra la familia Oliver: "No pararé hasta meter en la cárcel a cada uno de los responsables..."

El expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra vuelve a la carga en su intención de retomar el control del club blanquinegro, ahora en poder de la familia Oliver a través de Lanuspe.

La compraventa de acciones del Badajoz fue autorizada en marzo de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que establecía un calendario de pagos que, según apunta Parra, ha sido “reiterada y deliberadamente incumplido” por Lanuspe, motivo por el que el expresidente ha solicitado la resolución de este contrato ante los tribunales.

En la sentencia del Juzgado de Málaga hay una condición resolutoria en el caso de impago. Parra afirma que no se ha efectuado el cuarto pago aplazado, que fue fijado para el 30 de septiembre de 2024, por importe de 350.000 euros, quedando pendiente de abonar 700.000 euros.

Parra pone el foco en el director general del club, Javier Peña, y la familia Oliver, que “tratan de convencer a la gente de que la culpa de este incumplimiento no es de ellos, sino del Juzgado. Afirman que el dinero que debió pagarse el 30 de septiembre se encuentra preparado desde entonces, pero que esperan a que el Juzgado les diga cuándo tienen que pagar. ¿Cuándo va a ser?”, pregunta Parra, “pues en la fecha que fija el auto, hace más de seis meses”, responde.

Parra acusa a Lanuspe de mentir y añade que “son malos pagadores que van a dejar a Badajoz sin club. ¿En qué cabeza cabe que vayan a pagar el concurso de acreedores si no están haciendo frente a los plazos de la compraventa?... No pararé hasta meter en la cárcel a cada uno de los responsables… Me encargaré de que sea el último club que arruinan”.