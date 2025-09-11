El Club Deportivo Badajoz podrá jugar este domingo en Santa Amalia

El presidente de la Federación Extremeña lo ha confirmado a COPE. La FIFA ha levantado la sanción al Club Deportivo Badajoz que podrá jugar este fin de semana en Santa Amalia.

Esta decisión pone fin a días de angustia e incertidumbre en el seno de la entidad, que veía cómo se acercaba la segunda jornada de la liga en Tercera Federación con la amenaza de no poder competir e incluso de perder por incomparecencia su segundo encuentro.

La situación crítica se había generado debido a una sanción de la FIFA por la que se retenían los derechos de inscripción de jugadores, un bloqueo que afectaba tanto al primer equipo como a la cantera y que se remontaba a una notificación anterior.

Desde el club, sin embargo, siempre se insistió en que se trataba de "un problema burocrático, no económico", tal y como defendió el propio Javier Peña en una comparecencia en la que aseguró que toda la documentación requerida —un total de 25 documentos— había sido entregada dentro de los plazos.

Con la resolución favorable de la FIFA, el CD Badajoz podrá respirar aliviado y concentrarse de nuevo en el terreno de juego. La noticia no solo supone un impulso anímico para jugadores, cuerpo técnico y afición, sino que evita el fantasma de la descalificación y devuelve la ilusión a un club que vive en permanente lucha por su supervivencia. Ahora, el objetivo inmediato es preparar con normalidad un partido crucial para enderezar el rumbo deportivo.

La resolución federativa llegará a lo largo del día de hoy al club blanquinegro.