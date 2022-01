Las entradas para el concurso de Murgas, que abrirán Los Minifolk, se adjudicarán por sorteo

La murga Los Minifolk, procedente de los concursos juveniles, será la encargada de abrir el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz en su edición de 2022. Tras el sorteo celebrado este sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz, después de la murga mencionada, el día 21 de febrero también actuarán, por este orden, 'Pa4días', 'Deturuta madre' y 'Charramangueros'.

El día 22 de febrero, la apertura de la semifinal correrá a cargo de 'Mirindas', a la que seguirán, por orden de actuación, 'Camballotas', 'A contra golpe', 'Andy Los Water' y 'Este Concurso lo Vamos a Ganar'.

Al día siguiente, 23 de febrero, será el turno para 'Chimichiurris', 'Repesca', 'Chungos', 'Almaridi' y 'Marwan'.

Los seis mejores pasarán a la final del viernes 25 de febrero.

LAS ENTRADAS, POR SORTEO

Ante la situación pandémica, el Concejal de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Gutiérrez, ha anunciado que finalmente será un sorteo (como en años anteriores) el que determine la concesión de las entradas para el concurso y no mediante la plataforma de venta on line de entradas del propio teatro López de Ayala. "no nos podemos arriesgar a que, con todo el aforo vendido, los contagios suban y se imponga una restricción de aforos, poruqe habría que devolver las entradas y hacer una nueva venta", ha señalado Gutiérrez. "Así que lo mejor será hacer el tradicional sorteo y, si hay que aplicar una reducción, se puede cortar y a partir de ahí devolver el dinero".

ORDEN DE ACTUACIÓN

LUNES

1. Mini Folk

2. Pa 4 Días

3. Turutamadre

4. Charramangueros

MARTES

1. Los Mirinda

2. Los Camballotas

3. A contragolpe

4. Water Closet

5. Este concurso lo vamos a ganar

MIÉRCOLES

1. Chimichurris

2. Los Repesca

3. Los Chungos

4. Al maridi

5. Marwan