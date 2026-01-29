La Vida es un Carnaval (02/26): «Dentro de 25 años, en el Carnaval de Badajoz seguiremos hablando de lo mismo»

El periodista Juan Manuel Cardoso, jefe de prensa del Ayuntamiento de Badajoz, presenta este jueves 29 de enero, a las 19:00 horas, su nuevo libro, '25 años de Carnaval de Badajoz en el siglo XXI', en la Fundación CB (c/ Montesinos, 22) donde repasa el desarrollo de la fiesta en el último cuarto de siglo. Antes ha pasado por el programa 'La Vida es un Carnaval' de José Luis Lorido, emitido desde el bar La Despechá, Cerveza y Tapas y con el patrocinio de Amamelis Centro Estético, desgranando las claves de una fiesta que, según él, mantendrá sus debates históricos en el futuro.

Un futuro de debates recurrentes

A la pregunta de cómo será el carnaval dentro de 25 años, Cardoso ofrece un pronóstico claro: "seguiremos hablando de las mismas cosas". El autor vaticina que temas como la construcción del Museo del Carnaval, la adaptación a las nuevas tecnologías, las polémicas sobre las normas del concurso de murgas, la composición de los jurados o incluso los supuestos plagios del cartel continuarán en el centro de la conversación, demostrando la naturaleza cíclica de las pasiones y preocupaciones que rodean a la fiesta.

El libro, editado por Fundación CB

25 años de evolución y récords

El libro de Cardoso, que amplía su obra anterior de 2004, es una crónica periodística del crecimiento exponencial de la fiesta. Un cambio fundamental ha sido la irrupción del mundo digital. "A partir de 2001, Internet se desarrolla, aparecen webs y redes sociales, y también se desarrollan los móviles. Y esto quiere decir que todo el mundo tienen miles de fotos en su bolsillos", explica. Este periodo también ha traído un salto en "calidad y cantidad", consolidado con los títulos de Fiesta de Interés Turístico Nacional e Internacional.

El autor

Este crecimiento se refleja en el desfile del domingo, que ya supera las diez horas de duración y los 10.000 participantes. Aunque no existe unanimidad sobre si debería modificarse, Cardoso se muestra partidario de mantener su formato actual. "Creo que tiene más fuerza un desfile de 10 horas que otro partido, aunque sean duras de aguantar", afirma, valorando el impacto que genera un evento de tal magnitud.

Murgas, crítica y pregoneros a debate

En cuanto a las murgas, el autor niega que hayan perdido su filo. "La acidez y el colmillo retorcido no lo han perdido", asegura, y pone como ejemplo a grupos como Al Maridi y la aparición de murgas callejeras "que quizás sean más ácidas". Sobre el concurso, destaca la hegemonía de murgas como los Water Closet, Los Niños y Al Maridi en este siglo.

Cardoso también aborda la figura del pregonero, un debate constante entre apostar por figuras locales o mediáticas. Para él, si se busca proyección exterior, la clave es "que venga uno de fuera, que no conozca la fiesta pero que tenga imagen y medios". En su opinión, el mejor ha sido Carlos Latre, por la gran promoción que hizo, y destaca a Mario Vaquerizo como "el más simpático", mientras que otros, como el actor Fernando Tejero, resultaron "más aburridos".

A pesar de haber vivido la fiesta "en primera línea" desde los años 90 por su trabajo, primero como periodista y desde 1995 como jefe de prensa municipal, Cardoso confiesa no ser "carnavalero". "Debo ser aburrido porque no me gusta ninguna fiesta, pero he estado al lado de todas", admite. Su nuevo libro, editado por Fundación CB, será presentado este jueves (10:00 horas, calle Montesinos 22, sede de Fundación CB) en un acto que servirá para seguir documentando la historia viva de la fiesta más emblemática de Badajoz.