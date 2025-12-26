audio
Especial COPE Ciudad Real desde Alcázar de San Juan y su Carnavalcázar 2025
Fin de semana grande en Alcázar de San Juan con desfiles de carrozas, desfile popular y entierro de la sardina. Hablamos de su Carnavalcázar con el concejal de festejos, Javier Castellanos y la alcaldesa, Rosa Melchor, quien hace balance también de un año que califica como "magnífico" para la ciudad.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura29:54 min escucha
"Felipe VI dio su discurso de pie, en una especie de mensaje subliminal: hay que levantarse"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h