Especial COPE Ciudad Real desde Alcázar de San Juan y su Carnavalcázar 2025

Fin de semana grande en Alcázar de San Juan con desfiles de carrozas, desfile popular y entierro de la sardina. Hablamos de su Carnavalcázar con el concejal de festejos, Javier Castellanos y la alcaldesa, Rosa Melchor, quien hace balance también de un año que califica como "magnífico" para la ciudad.

Carnavalcázar 2025
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

29:54 min escucha

